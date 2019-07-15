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Bitcoin 10 bin 500 doların üzerinde

Bitcoin 10 bin 500 doların üzerinde tutundu...

Bitcoin 10 bin 500 doların üzerinde

Bitcoin 10 bin 500 doların üzerinde tutundu...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:37
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Bitcoin 10 bin 500 doların üzerinde

İstanbul, (DHA)

Bitcoin'de bir süredir yaşanan düşüş, büyük teknoloji şirketlerinin dijital finansal hizmet vermesini engellemeyi öngören tasarının ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulmasıyla hafifledi ve piyasanın en büyük birimi 10 bin 500 doların üzerinde tutundu.

ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi’nin, Facebook’un kripto para birimi Libra’nın piyasaya sürülmesinden önce incelenmesi gerektiği çağrısının ardından sunulan yasa tasarısında, “büyük bir teknoloji platformunun bir değişim aracı, hesap birimi, tasarruf aracı veya benzer başka amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere dijital varlıkların operasyonunu ve yönetimini yapmaması" istendi.

Söz konusu teklifin ardından İran Merkez Bankası’nın (CBI) fiyatı altına dayalı kendi kripto para birimini oluşturacağı haberi de piyasadaki düşüş hafiflemesini destekledi. İran merkezli Mehr News’da yer alan habere göre, İran merkezli bir bilgi ve telekomünikasyon şirketi FANAP’ın CEO’su Shahb Javanmardi, CBI’ın fiyatı altına dayalı bir kripto para oluşturulmasını onayladığını söyledi. Javanmardi, “İran’ın kripto para birimi altına dayalı fakat işlevi dış rakiplerle aynı. Yerel olarak şifrelenen paranın İran bankalarındaki ‘dondurulmuş kaynakların’ kullanımını kolaylaştırması hedefleniyor” dedi.

Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.90 düşüşle 10 bin 572 dolardan işlem gördü ve 188 milyar 396 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.8’ini oluşturdu.

Toplam 2,324 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1.46 ve yüzde 0.39 ile sırasıyla yalnızca Ripple ve Tether yükseldi. En büyük 100’deki düşüş de devam ederken, son 24 saatte değer kaybeden 72 kripto para biriminden yüzde 15.24 ile en çok 98’inci sıradaki Ren düştü.

Piyasadaki toparlanmaya paralel olarak piyasa hacmi 286 milyar 621 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 83 milyar 892 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.90

2.Ethereum yüzde 3.73

4.Litecoin yüzde 1.11

5.Bitcoin Cash yüzde 1.23

6.EOS yüzde 0.35

7.Binance Coin yüzde 4.41

9.Bitcoin SV yüzde 5.10

10.TRON yüzde 5.54 düşerken

3.Ripple yüzde 1.46

8.Tether yüzde 0.39 yükseldi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitcoinDolar
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