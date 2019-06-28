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BiTaksi ve Axess’ten Cumartesi Keyfinize Keyif Katacak İş Birliği

BiTaksi ve Axess Mobil kampanyasına katılan kullanıcılar, cumartesi keyfini doyasıya yaşamak için 10 TL hediye kazanıyor. Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanya ile Axess kart sahibi BiTaksi kullanıcıları, her cumartesi kredi kartı ve BKM üzerinden yapacakları 10 TL üzeri tüm yolculuklarında kampanyadan faydalanabiliyor.

BiTaksi ve Axess’ten Cumartesi Keyfinize Keyif Katacak İş Birliği

BiTaksi ve Axess Mobil kampanyasına katılan kullanıcılar, cumartesi keyfini doyasıya yaşamak için 10 TL hediye kazanıyor. Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanya ile Axess kart sahibi BiTaksi kullanıcıları, her cumartesi kredi kartı ve BKM üzerinden yapacakları 10 TL üzeri tüm yolculuklarında kampanyadan faydalanabiliyor.

28 Haziran 2019 Cuma 13:16
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BiTaksi ve Axess’ten Cumartesi Keyfinize Keyif Katacak İş Birliği

Taksi yolculuklarının dijital ev sahibi BiTaksi, kampanyaları ile kullanıcılarını sevindirmeye devam ediyor. İstanbul ve Ankaralılar, BiTaksi ve Axess iş birliği çerçevesinde cumartesi günleri yapacakları ilk yolculuklarında 10 TL hediye kazanıyor.

Kampanya kapsamında, Axess kart sahibi BiTaksi kullanıcıları, 25 Mayıs – 29 Aralık tarihleri arasında sadece bir kez Axess Mobil’den kampanyaya katılarak, yıl sonuna kadar her cumartesi bir defa kampanyadan faydalanabiliyor. Axess Mobil içindeki kampanya sayfasında yer alan ‘Hemen Katıl’ seçeneğine sadece bir kez tıklayan kullanıcılar, kampanya bitimine kadar Axess kredi kartlarıyla* (Axess, Free, Wings ile bu kartların ek ve sanal kartları) ödeme yaparak anında 10 TL indirim alabiliyor.

Taksi sürücüleri ile yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, sunduğu fark yaratan avantajlarla kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

* Kampanyaya Axess, Free, Wings ile bu kartların ek kartları ve sanal kartları dahildir. Kampanyaya Bank’O Card Axess, Neo ve ticari kartlar dahil değildir.

Anahtar Kelimeler:
BİTaksiAxess
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