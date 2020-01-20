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BİST100 yüzde 0.33 artıda açıldı, dolar 5.89 lirada

BİST100 yüzde 0.33 artıda açıldı, dolar 5.89 lirada

20 Ocak 2020 Pazartesi 10:06
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BİST100 yüzde 0.33 artıda açıldı, dolar 5.89 lirada

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını sonlandırmayı amaçlayan birinci aşama anlaşmanın imzalanmasına karşın, birçok temel konunun sonraki aşamalara bırakılması, küresel piyasalardaki iyimserliği sınırladı. Küresel piyasalarda, Salı günü başlayıp, hafta sonuna kadar sürecek olan Davos Zirvesi'nden çıkacak mesajlar da beklenirken, içeride Merkez Bankası Genel Kurul toplantısı da izlenecek.

Merkez Bankası'nın politika faizini 0.75 indirmesi sonrasındaki ilk güne 121 bin 619 puanla yeni rekor düzeyden başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içi en düşük 120 bin 597 puanı ve en yüksek 121 bin 874 puanı gördükten sonra, yüzde 0.39 artışla 121 bin 474 puanda kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de gün içi en düşük 175 bin 821 puanı ve en yüksek 178 bin 779 puanı gördükten sonra yüzde 0.40 artışla 177 bin 584 puanda kapandı.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.92 artarak yüzde 11.00 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.23 düzeyinde değişmedi.

Erken işlemlerde:                                                                        

- dolar en düşük 5.8870 lira ve en yüksek 5.9001 lirayı gördükten sonra, 5.89 – 5.90 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5259 lira ve en yüksek 6.5523 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6526 lira ve en yüksek 7.6749 lirayı gördükten sonra 7.68 – 7.69 lira aralığında hareket ediyor.

DHA

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