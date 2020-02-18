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BİST100 yüzde 0.28 düşüşle açıldı, dolar 6.05 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Pazartesi günü yüzde 0.53 artışla kapanışın ardından, yeni güne yüzde 0.28 düşüşle 120 bin 451 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de 170 bin 548 puanda yatay başladı.

18 Şubat 2020 Salı 10:52
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BİST100 yüzde 0.28 düşüşle açıldı, dolar 6.05 lirada

Çin’de ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirenler 1,868 kişiye, virüsten etkilenenler de 72,436 kişiye ulaştı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın, Covid-19 salgınına bağlı olarak üretim ve talepte yaşanan yavaşlama nedeniyle çeyreklik bilançolarda ciro hedefini tutturamayacağını açıklaması, ABD ve Asya borsalarını düşürdü. Dünyanın en büyük şirketleri arasında olan Apple'ın bu açıklaması, Covid-19'un küresel ekonomi üzerindeki etkilerden koruma konusunda kaygıları artırınca, yatırımcının risk iştahı olumsuz etkilendi.

Apple, Ocak ayında yaptığı açıklamada Mart'ta sona erecek çeyrekte dünya genelinde cirosunun 63-67 milyar dolar olacağını öngörmüştü.

Jeopolitik gelişmelerin etkisi altındaki iç piyasalarda ise, toplantısı bugün başlayacak ve sonuçları yarın açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek sırasıyla 11.33 ve 11.06 düzeyinde.

Açılışta:

- dolar en düşük 6.0411 lira ve en yüksek 6.0587 lirayı gördükten sonra, 6.05- 6.06 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5466 lira ve en yüksek 6.5635 lirayı gördükten sonra, 6.56– 6.57 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.8559 lira ve en yüksek 7.8748 lirayı gördükten sonra 7.87– 7.88 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, “Piyasalara Apple şoku…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı:

“ABD vadelileri ve Asya borsaları Covid-19’un  arz zincirinde aksaklıklara yol açabileceği endişesiyle geriliyor.

“İlk çeyrekte iPhone üretimi ve satışındaki gerileme salgının küresel şirketleri de etkilemeye başladığını gösteriyor.

“Emin liman yatırım araçları altın, yen ve ABD tahvilleri değer kazanıyor. Dünya borsalarındaki satışlar ve Türk lirasında yaşanan değer kaybı Borsa İstanbul’da hafif satıcılı ( - yüzde 0.3) açılışa işaret ediyor.

“Satışların sertleşmesi durumunda Borsa İstanbul’un önündeki ilk destek olarak 120 bin seviyesi öne çıkıyor. Salgının ekonomik maliyeti nedeniyle havacılık hisselerinde satış baskısı görülebilir. Vergi karı kötü gelen Şekerbank hisselerinde satışlar sertleşebilir.”

DHA

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BIST100Borsa İstanbulDolarEuroDövizPiyasaSerbest PiyasaCovid19
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