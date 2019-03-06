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BİST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 5.38 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.28 artışla 104 bin 26 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 0.44 düşüşle 103 bin 730 puanda tamamlamıştı.

BİST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 5.38 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.28 artışla 104 bin 26 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 0.44 düşüşle 103 bin 730 puanda tamamlamıştı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:15
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BİST100 yüzde 0.28 artışla başladı, dolar 5.38 lirada

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.6 artışla 138 bin 373 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge bir değişim göstermeyerek sırasısıyla yüzde 15.23 ve yüzde 18.65 düzeyindeler.

Erken işlemlerde,

- dolar en düşük 5.3809 lira ve en yüksek 5.3938 lirayı gördükten sonra, 5.38 – 5.39 lira aralığında,

-euro en düşük 6.0763 lira ve en yüksek 6.0999 lirayı gördükten sonra, 6.08 – 6.09 lira aralığında, 

- sterlin en düşük 7.0739 lira ve en yüksek 7.1068 lirayı gördükten sonra 7.08 – 7.09 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın, "Hızlı yükseliş sonrası konsolidasyon” başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel hisse senedi piyasalarında görülen hızlı yükseliş sonrası konsolidasyon sürecinin devam ettiğine işaret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Beklentinin üzerindeki imalat dışı ISM verisine rağmen devam eden satışlar ve işlem hacmindeki düşüş S&P 500’ün 2.815 civarındaki direncini kısa vadede aşamayacağına işaret ediyor.

“Borsa İstanbul’da kısa bir moladan sonra yeniden satıcılı seyir gördük. Banka hisselerinde güçlü ilk seans sonrası gelen satış dalgası (gün içi tepe noktasına göre yüzde 3.0’e yakın) borsa genelinde havayı bozdu.

“Güçlü ISM verisi sonrası küresel olarak değer kazanan dolar ve yükselen ABD faizleri Borsa İstanbul’u baskılamasını bekliyoruz.

“Bugün saat 14:00’te açıklanacak PPK kararında faiz değişikliğine gidilmesini beklemiyoruz. TCMB’nin enflasyonda ikna edici bir düşüş gözlenene kadar sıkı parasal duruşunu koruyacağı söylemini koruyacağını tahmin ediyoruz. Enflasyondaki kademeli inişe bağlı olarak ilk faiz indiriminin Haziran ayında olacağını düşünüyoruz”.

DHA

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BIST 100
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