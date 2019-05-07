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BİST 30 düşüşle başladı, dolar 6.14 lira

BİST 30 yüzde 2.37 düşüşle başladı, dolar 6.14 lirada

BİST 30 düşüşle başladı, dolar 6.14 lira

BİST 30 yüzde 2.37 düşüşle başladı, dolar 6.14 lirada

07 Mayıs 2019 Salı 09:56
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BİST 30 düşüşle başladı, dolar 6.14 lira

PİYASALAR –BİST30 yüzde 2.37 düşüşle başladı, dolar 6.14 lirada

(DHA) – Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini iptal etmesi ardından, Pazartesi gününü 6.01 lirada tamamlayan dolar yüzde 2.16 artışla 6.14 liraya, 6.73 lirada tamamlayan euro yüzde 2.37 artışla 6.89 ve 7.87 lirada tamamlayan sterlin yüzde 2.41 artışla 8.06 liraya kadar yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle BİST30 endeksi güne yüzde 2.37 düşüşle 117 bin 950 puanda başladı.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dün 91 bin 500’e kadar geriledikten sonra güçlü şekilde tepki vererek 93 bine yakın kapanış yapan endeks (BIST100), günlük bazda yukarı dönüş için önemli bir işaret verse de İstanbul seçimlerinin yenilenmesi haberinin ardından bugün dün gördüğü dip seviyeleri açılışta test etmek isteyebilir. 91 bin 500 altında ise mart sonunda gördüğümüz 90 bin 500 desteği bu süreçteki en kritik noktamız konumunda. Olası haber akışlarıyla bu desteğin altında endeksteki kısa vadeli satış baskısının artış kaydedebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Endekste kısa vade için dünkü boşluğun doldurulacağı 93 bin 500 ilk güçlü direnç konumunda. Buranın altında kalındığı sürece yükselişler piyasa tarafından yeni satış fırsatı olarak kullanılmaya devam edilebilir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
DolarBist 30
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