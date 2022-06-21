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Bireysel krediler nisanda yüzde 26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı

21 Haziran 2022 Salı 15:30
Bireysel krediler nisanda yüzde 26 artışla 1,1 trilyon TL’yi aştı

İSTANBUL - Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Nisan 2022 aylık bülteninde paylaşılan verilere göre, Nisan 2022 itibarıyla bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel kredilerin miktarının yüzde 26 artışla 1,1 milyar TL’yi aştığı görüldü. 


 

BDDK, haziran ayının başında yayımladığı duyuruyla kredi vadelerine ilişkin düzenlemeye gitti. Buna göre 60 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisi için aylık ortalama geri ödeme tutarının 3.340 TL’ye yükseldiği tahmin ediliyor.  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz haftalarda Finansal İstikrarın Güçlendirilmesine Yönelik Tedbirler başlığıyla bireysel kredilerdeki büyümeyi sınırlandırmaya yönelik düzenlemeler açıkladı. Bu kapsamda tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı, kredi tutarı 50-100 bin TL aralığında olan krediler için 24 ay, 100 bin TL üzeri krediler için 12 ay olarak belirlendi. Kredi ve sigortalar için online karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com, BDDK düzenlemesini ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından paylaşılan güncel verileri değerlendirdi. 


 

Düzenlemeyle 50 bin TL üzeri tüketici kredilerinde kullanılabilecek en uzun vadenin düşürülmesinin aylık kredi taksit tutarlarına etki ettiğine dikkat çeken Hesapkurdu.com Bankacılık ve İş Geliştirme Müdürü Orhun Çağlar Atilla, “Düzenleme öncesinde tüketici kredilerinde genel vade sınırı 50 bin TL altındaki tutarlar için 36 ay, 50 bin TL üzerindeki tutarlar için ise 24 ay olarak uygulanıyordu. Örneğin düzenleme öncesi 36 ay vadeyle 60 bin TL ihtiyaç kredisi kullanan bir kişi güncel faiz oranlarıyla aylık ortalama 2.570 TL ödeyecekken, düzenleme sonrası maksimum 24 ay vadede kullanılabilen 60 bin TL için ödenecek ortalama aylık taksit tutarı 3.340 TL olacak” dedi.   


 

2022’DE KREDİ KULLANIMLARI YÜKSELİŞTE


 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin Nisan 2022 aylık bülteninde paylaşılan verileri değerlendiren Orhun Çağlar Atilla, “Raporda, Nisan 2022 itibarıyla bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel kredilerin miktarının yüzde 26 artışla 1,1 milyar TL’yi aştığı görülüyor. Bireysel kredilerin yüzde 44’ünü ise ihtiyaç kredileri oluşturuyor. Bireysel kredi kullanıcısı sayısı 1 yılda 1,6 milyon artışla 36,1 milyon kişi olarak tespit edilirken, değişim grafiği incelendiğinde Aralık 2021'den bu yana bu sayıda yükseliş trendi görülüyor. Yalnızca 2022’nin ilk 4 ayında 425 bin kişinin ilk kez tüketici kredisi kullandığı bilgisine de ulaşılıyor. Hesapkurdu.comverilerinde 2021 ile 2022’nin ilk 6 ay ihtiyaç kredisi başvurularını kıyasladığımızda yüzde 12’lik bir artış görüyoruz. Kredi büyümesi artarken, indirimli fiyatları karşılaştırmak ve en hesaplı kredi tekliflerini almak daha da önemli oluyor. Hesapkurdu.com olarak bankaları karşılaştırıp özel teklifler oluşturarak ihtiyaca en uygun kredi ve sigorta ürünlerine en kolay şekilde ulaşmayı mümkün kılıyoruz” ifadelerini kullandı.  


 

“KONUT VE TİCARİ KREDİLERDE DE DÜZENLEME KAPIDA” 


 

BDDK tarafından yapılan duyuruda konut ve ticari kredilerde yapılacak düzenlemelerle ilgili çalışmaların sürdüğünün belirtildiğini hatırlatan Hesapkurdu.comBankacılık İş Geliştirme Müdürü Orhun Çağlar Atilla, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: 


 

 “Duyuruda konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması, ticari kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi gibi konularda da düzenleme yapılacağına dair ipuçlarına yer veriliyor. Kredi kullanmayı düşünenler, konut, ihtiyaç, taşıt ve KOBİ kredisi kategorilerinde en uygun tekliflere Hesapkurdu.com'dan ulaşabiliyor ve başvuru süreçlerini tamamlayabiliyor. Hesapkurdu.com olarak şubeye gitmeden hesap açmak isteyenlere özel fırsatlar da sunuyoruz.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bireysel KrediBddk
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