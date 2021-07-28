BİRECİK İLÇESİNE BÜYÜK YATIRIM YAPAN BİLGİN'E ZİYARET 

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA –Özel Haber

Birecik İlçesine Büyük Yatırım Yapan İş Adamlarından Platfrom Grup Yönetim Kurulu Başkanı Suphi Tören, Ar –Ge Prefabrik Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Culban ve Tuğçelik Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin İyibiçer, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Bilgin`i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretinde Birecik ilçesinde yapılan yatırımlar ve Birecik Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak fabrikalar hakkında istişareler edildi. Başkan Bilgin ve Yatırımcı İş Adamları Birecik Organize Sanayi Bölgesindeki Son durumları masaya yatırdılar.

Ziyaret sonrası yatırımcı İş adamları Başkan Bilgin ile hatıra fotoğrafı çektiler.