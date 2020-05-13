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Bez maskelerle ilgili önemli karar!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ''Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim'' dedi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:53
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Bez maskelerle ilgili önemli karar!

ANKARA - Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, tıbbi ve cerrahi maskelerin ihracatının Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi olmasının, ülkede artan maske ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağladığını belirtti. Bakan Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçı sektörlerimizin pandeminin dünya ekonomisinde yol açtığı tahribatı en az zararla atlatmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye, bir yandan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği tıbbi ekipmanlarda yurt içi talebi karşılarken, aynı zamanda dünyanın önde gelen tekstil ve hazır giyim üreticilerinden biri olarak bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskenin uluslararası piyasada en büyük tedarikçisi olabilecek altyapıya sahiptir. Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim" dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanBez Maske
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