Best Model Uygar Taze alışveriş platformu ve giyim markası kuruyor

HABER: DİNÇER KARACALAR



2017 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 3’üncü olan, daha sonra Bangkok’da düzenlenen Dünyanın En Karizmatik ve Yakışıklı Erkeği yarışmasında da “Dünyada Yılın Prensi” seçilen Uygar Taze, Koç Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi’ndeki eğitimine devam ederken ticarete atılma kararı aldı. Taze, yakın arkadaşı Erim Ekiz’le birlikte iki sürpriz projeyi hayata geçirmek için ilk adımları attı.

‘SEVEN UNITY’YE İSTANBUL İLHAM VERDİ

Uygar Taze ve Erim Ekiz, öncelikle yeni bir marka kuracak. İkili, İstanbul’un 7 tepesi ve dünyanın 7 kıtasından esinlenerek “Seven Unity” adını verdikleri markayla giyim ve aksesuvar ürünleri üretecek. Taze’yi çok heyecanlandıran diğer proje de kuracakları alışveriş platformu.

UZMAN EKİPLE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hem marka hem de platform için alanında uzman bir ekiple çalışmalara başladıklarını belirten Uygar Taze, “Kuracağımız dijital platformda ulusal ve uluslararası markaların yanı sıra kendi markamızın ürünlerini de satışa sunacağız. Açılışı eylül ayında yapmayı planlıyoruz” dedi.