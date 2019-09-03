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Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması: 'Önemli düşüş kaydettik'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız.

Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması: 'Önemli düşüş kaydettik'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız.

03 Eylül 2019 Salı 15:55
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Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması: 'Önemli düşüş kaydettik'

ANKARA,(DHA)

Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yılsonu hedeflerimizi yakalayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlbayrakEnflasyonAçıklamaDüşüşönce Vatan
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