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BEBKA’DAN GİRİŞİMCİLERE ‘KOLEKTİF’ KATKI

03 Mart 2021 Çarşamba 15:26
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BEBKA’DAN GİRİŞİMCİLERE ‘KOLEKTİF’ KATKI

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Gürsu’da hayata geçirilen Kolektif Kariyer Merkezi’ni ziyaret eden BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’la birlikte yerli ve milli girişimcilerin yetişeceği merkezde incelemelerde bulundu.

Bursa’nın girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak olan bu merkezi hayata geçirdikleri için Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’a teşekkür eden BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, Gürsu’da genç potansiyel nüfusun varlığına işaret ederek, Bursa’nın tamamında yerli ve milli girişimciliğe katkısı bulunan gençlere BEBKA olarak desteklerinin her zaman olacağını ifade etti.

YEREL YÖNETİMLER KİLİT ROLDE. Gürsu Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kollektif Kariyer Merkezi ile STEAM Atölyesi ve Kadın Kooperatifi’nde incelemelerde bulunan BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, önemli hedefler doğrultusunda heyecanla hayata geçirilmesi için çabalanan yerli ve milli tüm girişimlere destek olduklarını söyledi. Yerel yönetimlerin kalkınmada kilit rol üstlendiğini de vurgulayan Durak, “Gürsu Belediyesi’nin, ilçenin gelişimini sağlama yönünde yaptığı samimi çaba içeren hizmetleri bu anlamda takdirle karşılıyoruz. Çabaların daha da güzel sonuçlara ulaşması için daha fazla güç birliğine hazırız. Gürsu’da olduğu gibi diğer ilçelerimizin kalkınma yolculuğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İŞBİRLİĞİMİZ ARTACAK. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etme amacı taşıyan BEBKA’nın hayata geçirdiği projeleri çok önemsediklerini ifade ederek, M.Zeki Durak’a bu projeye yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Verimli bir inceleme yaptıklarını belirten Işık, “Proje ekibimizi yüreklendiren desteği için Sayın Genel Sekreter’e şükranlarımı sunuyorum. Merkez bünyesinde görev alan ekibimiz, istihdam odaklı çalışmaları; gençler, kadınlar ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği projelerle örnek olacak çalışmalara imza atıyor. Yılmayan bir motivasyonla çalışan ekibimiz, BEBKA’nın artacak iş birliğiyle daha fazla mesafe kat edecektir” dedi. 

İSTİHDAMA DESTEK. Kollektif Kariyer Merkezi; girişimcilere yönelik robot üretimi ve bilimsel çalışmalar konusunda firmalarla işbirliği gerçekleştirme noktasında da ilk olma özelliği taşıyan çalışmalara ev sahipliği yapmanın yanısıra, iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirerek istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
BEBKADAN GİRİŞİMCİLERE KOLEKTİF KATKI
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