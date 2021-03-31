BEBKA, YÖNETİM KURULU BİLECİK’TE GERÇEKLEŞTİ

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Mart ayı Yönetim Kurulu toplantısı Bilecik'te gerçekleştirildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısına, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ile BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak katıldı. Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Şentürk başkanlığındaki toplantıda gündem maddelerini ele alan Yönetim Kurulu üyeleri, Gençler için Sosyal Girişimcilik Programı, 2015 yılı Mali Destek Programı Etki Değerlendirme Raporu ve 2020 yılı bütçe sonuçlarını görüştü. Toplantı, görüş ve önerilerin ardından sona erdi.