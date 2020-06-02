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BDDK: Son başvuru üç ay ertelendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar için 16 Haziran olan son başvuru tarihini, 15 Eylül'e uzattı.

02 Haziran 2020 Salı 08:58
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BDDK: Son başvuru üç ay ertelendi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilgili BDDK kararında şöyle denildi:

"Covid-19 salgını süreci ve alınan önlemler nedeniyle, 2019 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri veya mirasçıları için 16 Haziran 2020 olan son başvuru tarihinin, 15 Eylül 2020 olarak uygulanmasına ve hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan 2019 yılına ilişkin tutarların faiz ve kar paylarıyla birlikte 30 Eylül 2020 tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (Fon) merkez Bankası veya Fon Kurulu tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplarına devredilmesine karar verildi."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BBDK
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