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BDDK önemli açıklama!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken, ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış, toplam 46 milyar TL büyüklüğünde kredinin tespit edildiğini ve ilgili bankalara 2019 yıl sonuna kadar söz konusu krediler için gerekli sınıflama değişikliklerinin yapılması ve beklenen kredi zarar karşılıklarının ayrılması konusunda bildirimde bulunulduğunu bildirdi.

BDDK önemli açıklama!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken, ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış, toplam 46 milyar TL büyüklüğünde kredinin tespit edildiğini ve ilgili bankalara 2019 yıl sonuna kadar söz konusu krediler için gerekli sınıflama değişikliklerinin yapılması ve beklenen kredi zarar karşılıklarının ayrılması konusunda bildirimde bulunulduğunu bildirdi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:36
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BDDK önemli açıklama!

ANKARA - BDDK’dan mali bünye değerlendirme çalışmaları kapsamında yapılan açıklamada, bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken, ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış, toplam 46 milyar TL büyüklüğünde kredi tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, ilgili bankalara 2019 yıl sonuna kadar söz konusu krediler için gerekli sınıflama değişikliklerinin yapılması ve beklenen kredi zarar karşılıklarının ayrılması konusunda bildirimde bulunulduğu kaydedildi.

‘TAKİBE DÖNÜŞÜM ORANI, YÜZDE 6,3 SEVİYESİNE YÜKSELDİ’

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Temmuz 2019 banka finansal tabloları kullanılarak yapılan ihtiyatlı etki analizleri sonucunda, sektörün yüzde 18,2 olan sermaye yeterlilik rasyosunun yaklaşık 50 baz puan kadar düşerek yüzde 17,7 seviyesine gerilediği, takibe dönüşüm oranının ise yüzde 4,6’dan yüzde 6,3 seviyesine yükseldiği tespit edilmiştir. Bilindiği gibi, sermaye yeterlilik rasyosu Basel III kriterlerinde yüzde 8 olduğu halde, ülkemizde ihtiyatlı bir yaklaşımla yüzde 12 olarak uygulanmaktadır. Mali bünye çalışmaları neticesinde hesaplanan oran her iki seviyenin de oldukça üzerindedir."

'İLAVE ANA SERMAYE VE KATKI SERMAYE UNSURLARINDA TOPLAM 49 MİLYAR TL ARTIŞ'

Açıklamada, mali bünye değerlendirme çalışmalarının düzenli aralıklarla yapıldığı belirtilerek, "Bankalara kredi sınıflamalarının değiştirilmesi ve mali yapılarının güçlendirmesi konusunda gereken bildirimlerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda, son bir yıl içerisinde kamu sermayeli bankalar başta olmak üzere bankacılık sektörünün kardan gelen katkı hariç nakdi, ilave ana sermaye ve katkı sermaye unsurlarında toplam 49 milyar Türk Lirası tutarında artış yaşanmıştır. Sonuç olarak, yapılan çalışmalar bir bütün olarak sektörün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğunu ve mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede olduğunu göstermektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu
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