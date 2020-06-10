BDDK'dan taksit sayısı kararı: 18 aya çıkartıldı

BDDK, kredi kartlarında taksitlendirme sınırı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 09.06.2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 12 aydan 18 aya çıkarılmasına karar verilmiştir" denildi.