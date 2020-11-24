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BDDK : Aktif rasyosu hesaplanmasına son verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aktif rasyosunun hesaplanmasına son verilmesine ve ilgili uygulamanın 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

24 Kasım 2020 Salı 15:27
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BDDK : Aktif rasyosu hesaplanmasına son verildi

İSTANBUL - BDDK açıklamasında, COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla aktif rasyosu hesaplanmanın uygulanmaya başladığı hatırlatıldı ve şöyle denildi:

"Aktif rasyosu hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir."

BDDK açıklamasında, aktif rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda kaldırıldığı da belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuAktif Rasyosu Hesaplanması
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