Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.398,84
ALTIN
983,48
DOLAR
16,98
STERLİN
20,47
EURO
17,53
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
DSİ sözleşmeli Destek Personeli alacak
DSİ sözleşmeli Destek Personeli...
TBMM personel alacak
TBMM personel alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51 Akademik Personel alıyor
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 51...
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi alacak
Balıkesir Üniversitesi Sürekli İşçi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bayrak taşıyıcılar arasında THY ilk sırada

05 Temmuz 2022 Salı 12:32
Bayrak taşıyıcılar arasında THY ilk sırada

İSTANBUL - Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) paylaştığı verilere göre Avrupa’da en çok uçuş yapan üçüncü hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) bayrak taşıyıcılar arasında en çok sefer gerçekleştiren havayolu oldu.
 

EUROCONTROL'ün 27 Haziran-3 Temmuz arasında paylaştığı uçuş verilerine göre söz konusu tarihlerde Avrupa genelinde 214 bin 216 hava trafiği gerçekleştirildi. Günlük bin 510 sefer sayısıyla Avrupa’da en çok uçuş yapan üçüncü hava yolu şirketi olan Türk Hava yolları ise bayrak taşıyıcılar en çok sefer gerçekleştiren havayolu olma özelliğini korudu. Belirtilen tarihlerde günlük 2 bin 982 uçuş ile Ryanair ilk sıradaki yerini korurken, Easyjet bin 571 seferle ikinci, THY ise bin 510 uçuşla üçüncü , Alman havayolları Lufthansa bin 153 sefer ile dördüncü sırada yer aldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise “Ülkemiz ve havayolumuz ile gurur duyuyoruz. Avrupa'da bayrak taşıyıcı havayolları arasında günlük sefer sayısında 1'inciyiz.Takip eden havayolundan günde 350 sefer daha fazla yapıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor” ifadelerini kullandı.


MAYIS AYINDA İSTANBUL HAVALİMANI İLK SIRADA

Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI) Mayıs ayı verilerine göre İstanbul Havalimanı 5 milyon 661 bin 151 yolcuyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı 341 bin 644 yolcu ile Londra, 5 milyon 227 bin 412 yolcu ile Paris Charles De Gulle takip etti. Avrupa'daki havalimanlarındaki  personel eksikliği ve grevler nedeniyle binlerce uçuş iptal olurken, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu çocuk oyun alanındaki yoğunluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak atıfta bulundu. Samsunlu  “Havacılığın dünyada gündemi beklenenden güçlü talep artışı ve başta güvenlik ve yer hizmetlerinde olmak üzere personel eksiklikleri sonucu havalimanlarında oluşan kuyruklar, yaşanan grevler, yığılan bavullar. Bizde de kuyruk var” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti TeşkilatıTHY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya, turizmde Akdeniz'in 1 numarası
Antalya, turizmde Akdeniz'in 1 numarası
Kooperatifçi kadınların ıhlamur ihracatı seferberliği
Kooperatifçi kadınların ıhlamur ihracatı seferberliği
Yıllık 8 milyon lira tasarruf sağlanacak
Yıllık 8 milyon lira tasarruf sağlanacak
Ege'de oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı
Ege'de oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı
Lavanta balının kilosu 250 TL
Lavanta balının kilosu 250 TL
Yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu
Yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu
Tahıl ambarı'nın hasat sezonunda 2 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor
Tahıl ambarı'nın hasat sezonunda 2 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor
Türk-Bulgar iş kadınları arasındaki köprü, ‘Uluslararası İş Kadınları Kulübü’ ile kuruldu
Türk-Bulgar iş kadınları arasındaki köprü, ‘Uluslararası İş Kadınları Kulübü’ ile kuruldu
Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar oldu
Bakan Muş: Haziran ayı ihracatı 23,4 milyar dolar oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول