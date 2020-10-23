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Başkan Sıtkı Polat, Engellileri Sevindirmeye Devam ediyor 

Birecik’in Tanınmış İş Adamlarından Birecik Lux Polat Taşımacılık Onursal Başkanı Sıtkı Polat, Engellileri Sevindirmeye devam ediyor.

23 Ekim 2020 Cuma 11:13
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Başkan Sıtkı Polat, Engellileri Sevindirmeye Devam ediyor 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Başkan Polat, Şanlıurfa Birecik İlçesi Kurtuluş Mahallesinde Mehmet Ali Elmaoğlu `nu evinde ziyaret ederek. Tekerlekli sandalye hediye etti.
Elmaoğlu, Tekerlekli Sandalye de mutlu kareleri gözlerden kaçmadı.
Elmaoğlu, Başkan Polat `ın bu duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Başkan Polat, Gücümüzün yettiği Kadar Birecik ve Halfeti ilçemizde Engelli Kardeşlerimizi sevindirmeye devam edeceğiz bu gün yine bir engelli kardeşimizi evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Her insan bir engelli adayıdır bizde elimizden ne gerekiyorsa yardım etmeye devam edeceğiz dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BirecikIş AdamıLux PolatTaşımacılıkEngel
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