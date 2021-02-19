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Başkan Çevikel: "Ekonomik büyümenin anahtarı TÜGİAD'da"

TÜGİAD, pandemi sonrasına hazır

19 Şubat 2021 Cuma 12:27
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Başkan Çevikel: "Ekonomik büyümenin anahtarı TÜGİAD'da"

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Güçlenen üye yapısı ile pandemi sonrası ticareti hızla geliştirecek hamlelere kilitlenen TÜGİAD, kaybedilen gelirlerin telafi edilmesi adına girişimcilik odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Nilüfer Çevikel, genç girişimciler arasında çok yoğun bir işbirliği ağı kuracaklarını açıkladı. Pandeminin olumsuz koşullarına karşın genç iş insanlarının ekonomiye katkılarının artması için çabalarını sürdüren Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD), zenginleştirdiği üye profiliyle ticarette fark yaratacak adımlar atmaya hazırlanıyor. Bursa’da yeni üyeler için düzenlenen plaket töreninde konuşan Genel Başkan Nilüfer Çevikel, 40 milyar dolar ticaret hacmini yöneten üye portföyüyle pandemi sonrasına çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

GİRİŞİMCİLİK HAMLESİ SÜRECEK.

800’den fazla üyesi ile 60’ın üzerinde sektörü temsil ederek yıllık 16 milyar dolarlık ihracat ve 23 milyar dolarlık ithalata yön veren TÜGİAD’ın iş hayatında fark yaratan  çalışmalar yaptıklarını belirten Genel Başkan Nilüfer Çevikel, Zor bir dönemden geçen ülkemizin kendi teknolojisini üreten bir konumda olması adına yurt içi ve dışında yoğun çabalarımızı sürdürüyoruz. 40 milyar dolar ticaret hacmini yöneten üye portföyümüzle iş dünyasına damgamızı vurmaya devam edeceğiz. Kısa süre önce Mustafa Kopuk’un başkanlığını yaptığı TÜGİAD Girişimcilik Komisyonu ile vizyonel değişiklik adına önemli bir çalışma başlattık. Deneyimli üyemiz Cem Yüksel’in başkanlığını yürüttüğü İş Geliştirme Komisyonu ile pandemi sürecinde kaybettiklerimizi telafi etmek adına tüm şubelerimizle birlikte ticareti geliştirecek bir girişim başlattık. Tolunay Yıldız’ın başkanlığını yaptığı Uluslararası İlişkiler Komisyonu ile yeni ihracat pazarları arayışındayız. Kısacası üyelerimizin ticaretini geliştirecek tüm planlarımızı devreye aldık diye konuştu.

İŞBİRLİĞİ TRAFİĞİ YOĞUNLAŞACAK.

Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olan TÜGİAD’ın girişimcileri tam manasıyla desteklemeye devam edeceğini de kaydeden Nilüfer Çevikel, “İş dünyası temsilcilerinin faaliyetleri, yaşadıkları şehirlerle sınırlı kalmamalı. Örneğin, İstanbul ile Bursa, özellikle bu dönemde işbirliği noktasında daha iç içe olmalı. Bunu, 81 ilimiz için de aynı şekilde söylüyorum. Cesur genç iş insanları, TÜGİAD gibi platformlar üzerinden bir araya gelmeli. Bizim bu doğrultudaki trafiğimiz daha da yoğunlaşacak ve TÜGİAD, gerçek manada bir köprü işlevi görecek. Yeni üyelerimizle hem Genel Merkez’imiz hem de Bursa Şube’miz, güçlenerek yoluna devam edecek” dedi. Bursa Şube Başkanı Ersoy Tabaklar da, yeni üyelerle birlikte TÜGİAD’ın büyüyen ve güçlenen bir aile haline geldiğini ifade etti. Konuşmaların ardından Egemen Egemenoğlu, Cemal Ersoy, Vedat Kayaoğlu, Murat Ilıman, Rıdvan Hasırcı ve Ezgi Işık’a üyelik plaketleri ve rozetleri takdim edildi.

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