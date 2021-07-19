Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1351.59
ALTIN
497.07
DOLAR
8.5803
STERLİN
11.7763
EURO
10.1322
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 103 Öğretim...
Mardin Artuklu Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alıyor
Mardin Artuklu Üniversitesi 20...
Haliç Üniversitesi 86 Öğretim Üyesi alıyor
Haliç Üniversitesi 86 Öğretim...
Onarım işi yaptırılacaktır
Onarım işi yaptırılacaktır
Profesör alım ilanı
Profesör alım ilanı
İş fırsatları için hemen tıkla!

BAŞKAN BEŞİKTEPE ; KURBAN BERABERLİKTİR , PAYLAŞMAKTIR, ŞÜKÜRDÜR

19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:20
26 Okunma
BAŞKAN BEŞİKTEPE ; KURBAN BERABERLİKTİR , PAYLAŞMAKTIR, ŞÜKÜRDÜR

ABDULLAH YİĞİT-ANKARA 

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe,  Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Bayramlarda kardeşliğin ve millet olma şuurunun pekiştiğine değinen Başkan Beşiktepe, mesajında bayramın birlik ve beraberlik içinde geçmesini diledi.

Kurban Bayramı’nda paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığını belirten TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe , “dini ve milli duygularımızın zirveye çıktığı bu günlerde; sıkıntı ve kaygılarımızdan uzaklaşarak, sevginin, rahmetin, bolluk ve bereketin hâkim olduğu bir havayı hep birlikte teneffüs etmeyi umut ediyorum” diye konuştu.

Başkan Beşiktepe, mesajında şunları kaydetti;

“Bayramlar insanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan günlerdir. Manevi duyguların zirveye çıktığı bu günlerde fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü, yaşlıyı her zaman bağrına basmış bir toplumun fertleri olarak, yardımsever halkımızın, kimsesiz, yardıma muhtaç çocuklar ile ilgiye muhtaç yaşlılarımızdan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyeceğine inanıyorum.

Paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu Kurban Bayramı’nı en iyi şekilde değerlendirerek, bu günlerin bize getirdiği huzur ortamının değerini iyi bilerek, kötülüklerden uzaklaşarak, iyiliği ve doğruluğu bir yaşam ilkesi olarak benimseyerek yaşamalıyız.

Bu vesile ile vatanımızı savunurken canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, bayramı bu yüzden buruk geçiren ailelerine sabırlar diliyorum.

Bayramın birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılması ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle bütün İslam aleminin ve TÜSİKON ailesinin bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı
Bayram öncesi çikolata, güneş koruyucu ve oto lastiklerin internet satışları arttı
Kuraklık hayvanlardaki verimi düşüyor
Kuraklık hayvanlardaki verimi düşüyor
TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL'İN KURBAN BAYRAMI MESAJI
TARIMKON GENEL BAŞKANI HAKAN YÜKSEL'İN KURBAN BAYRAMI MESAJI
Türkiye’ye 5 ayda 4,5 milyon ziyaretçi geldi
Türkiye’ye 5 ayda 4,5 milyon ziyaretçi geldi
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: Firmalarımız zoru başarıyor
TÜGİAD Genel Başkanı Çevikel: Firmalarımız zoru başarıyor
“Türkiye’nin Libya’ya ihracatı yüzde 72’den fazla arttı”
“Türkiye’nin Libya’ya ihracatı yüzde 72’den fazla arttı”
Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi
Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi
TÜSİKON GENEL BAŞKANI BEŞİKTEPE 'NİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA, DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI 
TÜSİKON GENEL BAŞKANI BEŞİKTEPE 'NİN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA, DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI 
Bakan Elvan, Çinli yatırımcılarla görüştü
Bakan Elvan, Çinli yatırımcılarla görüştü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma