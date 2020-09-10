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Başarılı İş Adamı Sedat Say Projelerine Hız Kesmeksizin Devam Ediyor

Faaliyetlerine 1993 yılında İstanbul’da başlayan ve beton, akaryakıt, gıda mobilya ve kuyumculuk sektörlerinde faaliyet göstermekte olan MAR-SAY şirketler grubu pandemi döneminde de projelerine hız kesmeksizin devam ediyor. Şirketin başarılı yüzü Sedat Say pandemi dönemi’nin bütün zorluklarına rağmen 1993’den günümüze gelen tecrübeyle en düşük maliyetle en kaliteli alanların üretimini yapmanın önemini vurgulamakta.

10 Eylül 2020 Perşembe 18:23
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Başarılı İş Adamı Sedat Say Projelerine Hız Kesmeksizin Devam Ediyor

İSTANBUL- 8 Ağustos 1983 yılında İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelen Sedat Say, Askeri Harp okulunu bitirip 9 yıl görev yaptıktan sonra ticaret hayatına atılarak sektörün en parlak isimlerinden biri olmuştur. 2011 yılında aile şirketinin başına geçen Sedat Say ekip çalışması ruhu ile, üstlenmiş olduğu projelerde kendini ve şirketini geliştirmeyi görev kabul ederek bu doğrultuda faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmektedir.
 
Mar-Say A.Ş 27 yılın deneyimini geleceğin yüksek teknolojili mimarisiyle bir araya getirerek konforlu yaşam alanları için titizce düşünülmüş yaratıcı bir anlayışla sıra dışı konut projelerine imza atmaktadır. Yönetim kurulu başkanı Say; otel, hastane, vakıf vb gibi sektörel alanlarda da sayısız projenin planlamasını gerçekleştiren şirketin yüksek istihdam yaratmaya ve faaliyet alanlarını gün geçtikçe arttırmaya devam ettiğini belirtmektedir. Çağdaş yaşam standartlarını esas alarak modern ve güvenli yaşam alanları projeleri oluşturan Mar-Say A.Ş. inşaat sektörünün en güvenilir ve önemli oyuncularından biri haline gelmiştir.
 
Yönetim kurulu başkanı Say şirket misyonu’nun ilk önceliğinin doğal afetlere dayanıklı konut tasarımı yapmak olduğunu belirtmiştir. Zengin ürün seçenekleri ve geleceğin teknolojilerini bir araya getirip uygun fiyat politikası benimseyen şirket, hem tasarım hem üretim safhasında Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Say, şirketteki faaliyetlerin insana ve çevreye zarar vermeden sürdürülmesi gerektiğinin öneminin farkında olduklarını ve buradan hareketle de gerek kurumun gerek de çalışanların çevreci bir anlayışla hareket ettiğini vurgulamaktadır.
 
Mar-Say A.Ş doğaya saygılı ve çevreye değer katan yaklaşımıyla beraber kalitenin ve mutlu yaşamın herkesin hakkı olduğu inancını da benimsemektedir. Buradan hareketle şirket, faaliyet gösterdiği diğer sektörlerde de deneyim, kalite ve yenilikçi anlayışla geleceğin Türkiyesinde ve dünyada azimli ve kararlı bir biçimde ilerlemeye devam etmektedir. Şirketin bu hale gelmesi konusunda büyük özveri ve titizlikle çalışan Say; alanlarında deneyimli insanlar ile çalışarak tasarımda ve üretimde kaliteyi ön plana almanın ehemmiyetinin bilincinde olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda Say, Antalyada bir otel projesi içerisinde olduklarını söyleyerek Türkiye için yatırım yapmaya devam ettiğini ve edeceklerini vurgulamıştır.

HABER: ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haber: Elif HayvalıGıda Mobilya Ve KuyumculukSedat Say
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