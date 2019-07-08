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Barut: Adana'da karpuz tarlada kaldı

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, tarlada fiyatı 10 kuruşa kadar gerilediği için üreticilerin hasat etmeden karpuz tarlasını sürdüğünü söyledi. Karpuz tarlalarındaki tabloyu yerinde inceleyen Ayhan Barut, "Hem üreticinin hem tüketicinin mutlu olacağı, birlikte kazanacağı bir sistem için tarımsal faaliyetlerin ve çiftçilerin mutlak suretle desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Barut: Adana'da karpuz tarlada kaldı

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, tarlada fiyatı 10 kuruşa kadar gerilediği için üreticilerin hasat etmeden karpuz tarlasını sürdüğünü söyledi. Karpuz tarlalarındaki tabloyu yerinde inceleyen Ayhan Barut, "Hem üreticinin hem tüketicinin mutlu olacağı, birlikte kazanacağı bir sistem için tarımsal faaliyetlerin ve çiftçilerin mutlak suretle desteklenmesi gerekiyor" dedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:33
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Barut: Adana'da karpuz tarlada kaldı

ADANA - Adana Milletvekili Ayhan Barut, tarlada fiyatı 10 kuruşa kadar düşüp nakliye giderini bile karşılamadığı için çiftçiler tarafından hasat edilmeden sürülen karpuz tarlalarına gitti. Karataş Ovası'ndaki karpuz ekili arazilerde inceleme yapan Ayhan Barut, gördüğü yürek yakan acı tabloya tepki gösterdi. Adana'daki bereketli topraklarda yetişen karpuzun tarlada kaldığını anlatan Barut, "Üretici karpuzunu hasat etmeden tarlayı terk etti. Traktörlerle tarlalarını sürüyor. Diğer taraftan yoksul insanlar tarlalarda kalan karpuzu topluyor. Tarlada kilogramı 10 kuruş olan karpuz büyükşehirlerde marketlerde 1 liranın üzerinde satılıyor. Üretici ürettiğinden zarar etmiş, nakliyesini bile karşılamadığı için ürünü toplamadan tarlasını sürüyor. Tüketici ise yüksek fiyattan karpuz almak zorunda kalıyor" diye konuştu.

ÜRETİM VE ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ

Hem üreticinin hem tüketicinin mutlu olacağı ve birlikte kazanacağı bir sistem için, tarımsal faaliyetlerin ve çiftçilerin mutlak suretle desteklenmesi gerektiğini belirten Ayhan Barut, "Yurtdışındaki üretilen ürünlere ve diğer ülkelerin çiftçilerine değil, kendi çiftçimize ve tarımımıza destek verilmesi gerekiyor. Böyle olursa bu tablo yaşanmaz. Çok acıdır ki, sarı sıcağın altında yüksek girdilerle üretilen karpuz maalesef tarlada kalmış, hasat dahi yapılmadan sürülüyor. Tarımsal üretimin ve çiftçilerin desteklenmesini isterken, ulusal bir tarım politikası belirlenmesini, tarımsal üretim planı yapılmasını, mağduriyeti önleyecek adımlar atılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHP Adana MilletvekiliTBMM TarımOrman Ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan BarutAdanaKarpuz
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