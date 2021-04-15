HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Finansal ürünler için hesaplama ve karşılaştırma hizmeti sunan HangiKredi’nin mevduat ve kredi kartı kategorileri için hazırladığı yeni reklam filmleri yayında.

Banka şubesinde geçen filmlerde müşteriler mevduat faiz oranları ve kredi kartı avantajlarını bankacılara soruyor, banka çalışanları bu devirde bu soruların yanıtı için doğru yerin banka olmadığını şaşkınlıklarıyla gösteriyorlar.

Pandemi sürecinde online finansal ürün araştırmaları ve online başvuruya olan ilgi artışının altını çizen ve “Bankaları bize sorun!” sloganı ile kullanıcılarıyla iletişime geçen HangiKredi, yıl boyunca bir çok mecrada kampanyaların iletişimlerini sürdürecek.

Yönetmen koltuğunda Burcu Matur’un oturduğu filmler aRthuR imzalı, filmin prodüksiyonunu ise Lab34 üstleniyor.

HangiKredi Pazarlama Direktörü Mustafa Oral kampanyalarla ilgili:

“Mevduat ve kredi kartı kategorileri için hazırladığımız yeni reklam filmlerimiz en avantajlı finansal ürünü bulmak için artık bankaya gitmenin zorunlu olmadığını anlatıyor. Müşterilerimize farklı finansal kategorilerde hizmet almak için bankalara gitmekten çok daha kolay, hızlı ve aynı zamanda güvenli bir dijital hizmet sunduğumuzu aktarıyoruz. Yani diyoruz ki, artık bankaların ürünlerini bankaya sormaya gerek yok bankaları bize sorun!” dedi.