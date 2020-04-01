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Bakanlık açıkladı! 1 Temmuz'a kadar ertelendi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) tıbbi malzeme sağlayan firmaların yıllık aidat ödemelerini yapamamaları durumunda barkodlarının pasife alınması uygulamasının 1 Temmuz’a kadar ertelendiği açıklandı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 14:41
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Bakanlık açıkladı! 1 Temmuz'a kadar ertelendi!

ANKARA - Bakanlık, firmaların tıbbi malzeme listesinde yer almak için SGK'ya yıllık olarak ödemek durumunda oldukları aidat ücretlerine ilişkin açıklama yaptı. Yıllık aidat ücretini 1 Mart'a kadar ödemeyen firmaların tüm barkodlarının normal şartlarda 1 Nisan itibarıyla pasife alındığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüsle mücadele tedbirlerimiz kapsamında, firmaların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yeni bir düzenleme daha yapıldı. 2020 yılı için SGK’ya yatırılması gereken ‘Tıbbi Malzeme Listelerinde Yer Alma Yıllık Aidat Ücreti’ni ödeyemeyen firmaların tüm barkodlarının pasife alınması işlemi 1 Temmuz’a ertelendi."

Açıklamada ayrıca, aidatını yatıracak olan veya yatırmış olup da belgelerini teslim etmeyen firmaların, ödeme dekontunun bir nüshasını, dilekçe ve eklerini taratarak en geç 15 Haziran'a kadar iletmesi ve muhafaza etmesi belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik KurumuAileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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