Bakanlar Elvan ve Gül, MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül’ün iş dünyası ile görüşmeler kapsamında MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşmesi başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığındaki toplantı basın mensuplarının görüntü almasının ardından kapalı olarak devam etti. Bakanlar Elvan ve Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin ilki Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 27 Kasım’da gerçekleştirilmişti.