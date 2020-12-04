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Bakanlar Elvan ve Gül, MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

04 Aralık 2020 Cuma 11:20
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Bakanlar Elvan ve Gül, MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül’ün iş dünyası ile görüşmeler kapsamında MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşmesi başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığındaki toplantı basın mensuplarının görüntü almasının ardından kapalı olarak devam etti. Bakanlar Elvan ve Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin ilki Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 27 Kasım’da gerçekleştirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi ElvanAdalet Bakanı Abdulhamit GülMüstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği
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