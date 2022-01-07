Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,007.87
ALTIN
802.18
DOLAR
13.91
STERLİN
18.84
EURO
15.72
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli personel...
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Muş Alparslan Üniversitesi sözleşmeli...
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kumluca Belediyesi Zabıta Memuru...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel alacak
Türkiye İnsan Hakları ve...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Yardımcısı Gürcan: Yatırımlarla dışa bağımlılık yüzde 80'den yüzde 20'ye düştü

07 Ocak 2022 Cuma 15:07
9 Okunma
Bakan Yardımcısı Gürcan: Yatırımlarla dışa bağımlılık yüzde 80'den yüzde 20'ye düştü

KAYSERİ - Kayseri'de iş insanları ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan "Türkiye, Çin'den sonra büyüyen ikinci ülkedir. Yaptığımız yatırımla dışa bağımlılık oranı, yüzde 80'den yüzde 20'ye düşmüştür " dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Kayseri İş Dünyası Buluşması' programına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

'SALGIN ETKİSİYLE YAŞANAN KAYIPLAR TELAFİ EDİLDİ'

Bakan Yardımcısı Gürcan "2003-2020 yıllarında dünya yüzde 3,4, Türkiye ise yüzde 5,2 büyümüştür. Türkiye, Çin'den sonra büyüyen ikinci ülkedir. 2020 yılında Çin 2,3 büyürken, Türkiye'de bu büyüme yüzde 1,8 oranındadır. Aynı zamanda Türkiye; salgının etkisinden en hızlı kurtulan, büyüyen ülkeler arasında yerini almıştır. İstihdamda salgın etkisiyle yaşanan kayıplar, telafi edildi. Muhalefet, Türkiye ekonomisinin bozulduğunu ve şirketlerin kapandığı iddia ediyor. Ancak 2020 yılında 102 bin şirket kurulurken, 15 bin 900 şirket kapandı. 2021 yılında ise 99 bin şirket açılırken, 12 bin 400 civarında şirket kapanmış. Yine ülkemizde 2018'de bin 109 firma konkordato ilan ederken, 2021 yılında bu sayı 290'a düşmüştür. Türkiye, salgın döneminde işletmeleri ve vatandaşları en çok destekleyen ülkelerden birisi olmuştur. Yaptığımız yatırımla dışa bağımlılık oranı, yüzde 80'den yüzde 20'ye düşmüştür" diye konuştu.

'ÖNLEMLERİ ÇOK POZİTİF BULUYORUZ'

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da şunları söyledi: "Pandeminin getirdiği hammadde, konteyner, navlun krizi, emtia fiyatlarında yüksek artış, enerji krizi, yüksek enflasyon ve koronavirüsün yeni mutasyonları gibi birçok olumsuzlara rağmen hedefimizi; 3,5 milyar dolarlık ihracat rakamının biraz üzerinde tamamlayacağız. Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi modeline güveniyor ve inanıyoruz. Aynı zamanda bu ekonomi modelimizin iyi bir tarım politikasıyla desteklenmesi gerekir. Yeter ki, arkasında hep birlikte kararlı bir şekilde duralım. Öngörülebilirlik ve istikrar uğruna alınan önlemleri de çok olumlu ve pozitif buluyoruz" ifadelerini kullandı.

'VERGİ İNDİRİMİ BÜYÜK BİR MEMNUNİYET YARATTI'

​Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de şöyle konuştu: "Yıllardır hem işveren hem de çalışan kesiminin talep etmiş olduğu asgari ücrete tekabül eden vergi indiriminin bu dönemde yapılmış olması, hem işveren hem de çalışanlar arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Başta sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'mıza ve hükümetimize şükranlarımızı sunmak istiyorum. Yine kurumlar vergisinde imalat sanayi ve ihracatçılarımız için yapılacak olan yüzde 1'lik indirim, yapılması düşünülen kurumlar vergisi ve KDV ile ilgili kapsamlı çalışmaları da sanayimiz ve ihracatımızı geliştirme yönünde olumlu sonuçlar vereceğine inanıyorum." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sigara ve alkole yüksek zam kaçakçılığı artırır"
"Sigara ve alkole yüksek zam kaçakçılığı artırır"
TÜGİAD Başkanı Çevikel: Üretici, maliyetler sürekli değiştiği için önünü göremiyor
TÜGİAD Başkanı Çevikel: Üretici, maliyetler sürekli değiştiği için önünü göremiyor
ULUSKON’un Rusya Cumhuriyeti Temsilciliği’ne Marat Mirzaevich Galimov atandı
ULUSKON’un Rusya Cumhuriyeti Temsilciliği’ne Marat Mirzaevich Galimov atandı
Sivas'tan Kazakistan'a ilk ihracat TIR'ı yola çıktı
Sivas'tan Kazakistan'a ilk ihracat TIR'ı yola çıktı
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2'nci toplantısı yapıldı
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 2'nci toplantısı yapıldı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuğa başvuru, ayda 100 bine ulaştı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuğa başvuru, ayda 100 bine ulaştı
Bakan Muş: Türk inşaat sektörünün proje bedeli 29,3 milyar dolara ulaştı
Bakan Muş: Türk inşaat sektörünün proje bedeli 29,3 milyar dolara ulaştı
Bakan Dönmez: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Bakan Dönmez: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Ekmekte makul fiyat artışı gündeme gelecek
Ekmekte makul fiyat artışı gündeme gelecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma