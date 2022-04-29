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Bakan Yanık: Yaşlı ve engelli aylıklarını bugün hesaplara yatıracağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mayıs ayı yaşlı ve engelli aylıklarının bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

29 Nisan 2022 Cuma 11:14
Bakan Yanık: Yaşlı ve engelli aylıklarını bugün hesaplara yatıracağız

Bakan Yanık, Ramazan Bayramı öncesinde ödemesi yapılacak mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yaklaşık 833 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Yanık, 653 milyon TL de engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını belirtti. Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve huzur içinde geçmesini dileyen Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Ramazan Bayramı nedeniyle yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün hesaplara yatırıyoruz. Toplamda 1 milyar 486 milyon TL tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya YanıkYaşlı Ve Engelli Aylıkları
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