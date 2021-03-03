Bakan Varank: Yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi artıyor

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE) video konferans yöntemiyle katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, koronavirüs salgınının; sağlıktan şehirleşmeye, eğitimden ticarete, hayatın tüm alanlarında köklü değişimlere neden olduğunu ya da mevcut değişim trendlerini hızlandırdığının belirterek, "Sağlık yönünden etkileri geçse bile uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, dijitalleşme ve dış ticarette korumacılık gibi eğilimlerin pandemi sonrasında da kalıcı olarak devam etmesi bekleniyor. Alışkanlıklarda yaşanan bu hızlı dönüşümü öngörebilen, yeni döneme hazırlıklı giren kurum ve devletler hiç şüphesiz pandemi sonrasının kazananı olacak. İşte böylesine kritik bir dönemde; uzaktan eğitim teknolojilerinin, uluslararası uzaktan eğitim fırsatlarının ve yükseköğretimin geleceğinin değerlendirileceği bu zirvenin önümüzdeki süreçte yükseköğretimde yol haritalarının çizilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.



'YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'YE İLGİSİ ARTIYOR'



Hükümet olarak pandeminin ortaya çıkardığı sorunları ve fırsatları çok yakından takip ederek, gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Varank, şöyle konuştu:



"Salgının başladığı ilk günden itibaren halk sağlığı ile beraber ekonomik hayatın devamlılığını korumak için yerinde, dengeli ve kararlı politikaları hayata geçirdik. 18 yılda inşa ettiğimiz güçlü sağlık altyapımız, imalat sanayimiz ve tarım sektörümüzün katkılarıyla bu dönemi en az zayiatla geçiren ülkelerden biri olduk. Hafta başında yayımlanan 2020 yılı büyüme rakamlarıyla; pandemiye rağmen yılı pozitif büyümeyle tamamlayan ikinci büyük ekonomi olmayı başardık. Bu büyümeye en önemli katkı son çeyrekteki yüzde 10,5'lik büyüme oranıyla imalat sanayinden geldi. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 38 artış, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de imalat sanayi liderliğinde güçlü büyüme eğilimini sürdüreceğini gösteriyor. Arz sıkıntıları nedeniyle fabrikaların birçok ülkede durma noktasına geldiği böyle bir dönemde sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın ortaya koyduğu başarı gerçekten takdire şayan. Tabi bu performans, ülkemizin sanayi ürünlerini çeşitlendirme noktasında geldiği aşamayı göstermesi bakımından da oldukça anlamlı. Bu sayede sadece ülke içi ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, yurt dışı taahhütlerimizi de eksiksiz yerine getirebildik. İşte ortaya koyduğumuz bu başarı, hem yurt içinden hem de yurt dışından yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini artırıyor. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacak ekonomik reform paketi ile yatırımcılar bakımından ülkemizi çok daha cazip hale getirmeyi hedefliyoruz."



'EĞİTİMDE ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'



Pandemi süreciyle hızlanan teknolojik dönüşümde Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamındaki çalışmaların da hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizin gerçekleştirilebilmesi için elbette en önemli konu, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın ancak kaliteli ve zamanın gereklerine uygun bir eğitimle başarılabileceğinin bilincindeyiz. Ülkemiz yüzde 23,5 düzeyindeki genç nüfus oranıyla OECD ortalamasının oldukça üzerinde. Bu potansiyeli avantaja dönüştürebilmek için okul öncesi eğitimden yükseköğretime çok önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz" diye konuştu.