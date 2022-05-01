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Bakan Varank, TÜRKSAT 6A'yı inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, test ve entegrasyon işlemleri devam eden TÜRKSAT 6A'yı yerinde inceledi. Bakan Varank, "Uydumuzu, 2023 yılında uzaya göndermemiz bize çok iyi kabiliyetler sağlayacak. Türkiye’yi uydu alanında teknoloji ihraç eden, entegre sistemleri dahil olmak üzere uydu satışı yapan bir ülke konumuna getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

01 Mayıs 2022 Pazar 17:55
Bakan Varank, TÜRKSAT 6A'yı inceledi

ANKARA, (DHA)-

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Varank, test ve entegrasyon işlemleri devam eden TÜRKSAT 6A'yı yerinde inceledi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni (USET) ziyaret eden Bakan Varank'a, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mesut Gökten, eşlik etti. Bakan Varank'a, incelemeler sırasında TÜRKSAT 6A'nın mayıs ayında işlevsel ve çevresel testlere başlayacağı bilgisi verildi. Bakan Varank, TÜRKSAT 6A'da kullanılacak yerli ve milli komponentleri de inceledi. Yıldız izlerin yıldızlara bakarak uzayda yön bulduğu, dünyanın nerede olduğunu anladığı kaydedildi. Tepki tekerinin ise uydunun açısal momentumunu koruyarak istenen yöne bakmasını ve yönünü değiştirmesini sağladığı belirtildi. TÜRKSAT 6A'daki en önemli yerli ve milli teknolojilerden bir tanesinin elektrikli itki motoru olduğunu anlatan Bakan Varank, "Kimyasal yakıt kullanmadan elektrikli itki teknolojisiyle uyduyu yönlendirdiğiniz bir teknoloji bu. Bunu dünyada yapabilen 5-6 ülke var. TÜRKSAT 6A'ya entegre ettiler. İMECE'de de bu teknoloji kullanılacak" dedi.

'YAKIT TANKINI, İZMİR'DEKİ BİR FİRMAMIZ GELİŞTİRDİ'

Bakan Varank, sadece TÜBİTAK UZAY ile teknoloji geliştirmediklerini, yerli tedarikçileri de devreye soktuklarını kaydederek, "Böylece onlara da ekonomik anlamda yeni fırsatlar sunmuş oluyoruz. Bu yakıt tankını, İzmir’deki bir firmamız geliştirdi. Daha önce bu alanda hiçbir faaliyet göstermemiş firmamız, yakıt tankını uzayda kullanmış olacak. Elektrikli itki motoruyla 4,2 tonluk haberleşme uydusunu şu gördüğünüz itki motoruyla hareket ettirmek mümkün hale geliyor. 2023 yılında uzaya fırlatılacak olan kendi geliştirdiğimiz uydumuzun önünde bulunuyoruz. Uzay alanı, ülkelerin büyük yarış ve rekabet içinde oldukları bir alan. Dünyadaki ekonomik ve askeri yarış, şu anda uzaya taşınmış durumda. Türkiye olarak Milli Uzay Programı'mızla önümüzdeki 10 yılda, Türkiye'nin hangi alanlarda kabiliyetler geliştirmesi gerektiğini ilan etmiştik. Uydu geliştirme de önem verdiğimiz alanlardan bir tanesi" diye konuştu.

'HABERLEŞME UYDUSU OLARAK KULLANILACAK'

Varank, Türkiye'yi uydu alanında teknoloji ihraç eden ülke konumuna getirmek için çabalarının sürdüğünü hatırlatarak, "TÜRKSAT 6A ile birlikte tepki tekerlerinden, güneş algılayıcı ve yıldız izlere kadar komponentleri, kendi mühendislerimiz ve teknisyenlerimizle birlikte tamamen yerli ve milli olarak gerçekleştirdik ve uydumuzu inşa etmiş olduk. Uydumuzu, 2023 yılında uzaya göndermemiz bize çok iyi kabiliyetler sağlayacak. Türkiye’yi uydu alanında teknoloji ihraç eden, entegre sistemleri dahil olmak üzere uydu satışı yapan bir ülke konumuna getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Gerek İMECE uydumuz gerekse TÜRKSAT 6A, bu alanda yetişmiş insan kaynağı ve aynı zamanda yeni yetiştirilecek olan insan kaynaklarımız açısından önemli projeler. TÜRKSAT 6A yerden 36 bin kilometre yükseklikte bir haberleşme uydusu olarak kullanılacak. Bu uyduyu geliştirirken kendi ürettiğimiz yerli ve milli komponentlerin bir listesi var. Uydu çok farklı yapılardan oluşuyor. Daha önce kendi uydumuzu test ve entegre etme kabiliyetine sahip bir ülkeydik" ifadelerini kullandı. 

TÜRKSAT 6A uydusu, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngeye yerleştirilecek. TÜRKSAT 6A, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya kıtasının büyük bir bölümündeki son kullanıcılara hizmet edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan VarankTÜRKSAT 6Ayı IncelediVarankTeknolojiSanayiTürksatönce Vatan
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