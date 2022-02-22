Bakan Varank: Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen bir ülke

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomotiv sanayinde hâlihazırda ciddi bir kapasiteye sahibiz. Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen Avrupa’nın üreticilerinden bir tanesi" dedi.



FIA Elektrikli Otomobil Dünya Kupası FIA-ETCR’nin 2. ayağı bu sene 20-22 Mayıs’ta Türkiye’de başlayacak. Yarış öncesi organizasyona ev sahipliği yapacak olan Beyoğlu Belediyesi, lansman toplantısı düzenledi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor bakan yardımcısı, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory katıldı. Toplantıda konuşan Hamza Yerlikaya organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek Türkiye’de ilk defa yapılacak olan yarışmanın ülkeye hayırlı olmasını diledi.





"21. YÜZYIL ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YILI OLACAK"



Toplantıda açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarışın ülkenin tanıtımı için önemine değindi. Türkiye’nin otomotiv sektöründe Avrupa’nın önemli ülkelerinden biri olduğunu, TOGG ile birlikte elektrikli araçlara olan ilginin de arttığını ifade eden Varank, bunun devamının da geleceğini belirtti. Varank, "Motor sporlarının yükselen değeri, Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası’nın bu seneki ikinci ayağı 21-22 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek. Bir Sanayi ve Teknoloji Bakanı hem de bir yarış sever olarak oldukça heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüme paralel olarak, hatta TOGG sebebiyle belki dünyadan da daha erken bir şekilde ülkemizde elektrikli araçlara yönelik ilgi giderek artıyor. FIA Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası’nın şimdiden ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 21. yüzyıl elektrikli araçların yüzyılı olacak. Elektrikli araçlar aslında mobilite sektöründe topyekûn bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Şarj altyapıları, batarya teknolojileri gelişiyor, araç aksamlarında elektroniğin payı her geçen gün artıyor. Türkiye olarak geçmişte yaşanan dönüşümlere maalesef seyirci kaldığımız dönemler oldu. Bugün ise bu durum bariz şekilde değişti. Türkiye artık gelişmiş teknoloji ve inovasyon altyapısı sayesinde yeni trendlere yönelik hızlı şekilde aksiyon alabiliyor. Teknoparklara, modern teknoloji altyapılarına, test merkezlerine, araştırma kurumlarına yaptığımız yatırımlar sayesinde özellikle son dönemde büyük bir ivme yakaladık. İşte dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te Türkiye’nin bu potansiyeline hep birlikte şahit oluyoruz" dedi.





"İSTANBUL’UN TANITIMINDA POZİTİF BİR ROL OYNAYACAK"



Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnsansız hava araçları teknolojilerinde yakaladığımız başarı ve dünyanın bize gösterdiği ilgiyle Türkiye’nin bu potansiyeline hep birlikte şahit oluyoruz. Bugün artık doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapan bir Türkiye var. Otomotiv sanayinde hâlihazırda ciddi bir kapasiteye sahibiz. Burada rakamlarla sizleri sıkmak istemem ama her yıl üstüne koyarak gelişen üretim ve ihracat performansımız hepinizin malumu. Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen Avrupa’nın üreticilerinden bir tanesi. İşte bu kapasiteyi daha da öteye taşımak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri, paylaşımlı mobilite, yeni nesil malzemeler ve hatta mobilite yaşam alanları üzerine yoğunlaşıyoruz. İşte TOGG’un Dünya’nın en büyük teknoloji fuarında gördüğü ilgiyi hepimiz takip ettik. İnşallah yerli ve milli aracımız piyasaya çıktığında çok daha büyük bir etki oluşturacak. Diğer birçok firmanın da Türkiye’de bu kervana katılma planları olduğunu biliyoruz. Türkiye elektrikli araçlarda Avrupa’nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerleyecek. Bu yarış, dünya çapında 127 ülkede yüz milyonlarca izleyiciye erişme potansiyeline sahip. Global ekonomik etkisinin yanında İstanbul’un tanıtımında pozitif bir rol oynayacak. Bu sayede Türk markalarına dünya ölçeğinde bilinirlik kazandırabiliriz."