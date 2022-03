Bakan Varank: TOKİ, konut sayısını 2023'te 1 milyon 200 bine çıkartacak  

OSMANİYE, (DHA)

Bakan Varank, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi İslam Mahallesi'nde 135 konutun TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde katıldı. Burada bir konuşma yapan Varank, "Ülkemizin dört bir yanında, şehirlerimizin ekonomisini güçlendirecek, vatandaşlarımızın refahını artıracak yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımların sayısı ve büyüklüğü öyle arttı ki inanın açılışlarına yetişmekte dahi zorlanıyoruz. Sadece şu son haftada; Amasya’dan Çorum’a, Uşak’tan Kahramanmaraş’a birçok ilimizde devasa projelerin ve yatırımların açılışlarını yaptık. Üretim ve istihdamın dinamosu olan fabrikaları, deri ve altın sektörlerinde Türkiye’nin en modern tesislerini illerimize kazandırdık. Evet, çok yoğun bir gündemde koşturuyoruz ama emin olun, bu süreçte bizlerin en temel motivasyon kaynağı yine sizlersiniz. Burada olduğu gibi, her gittiğimiz şehirde büyük bir coşku ve heyecanla karşılanıyoruz. Bu teveccüh herkese nasip olmaz, elbette farkındayız. Biz de buna layık olabilmek için yatırımcısından girişimcisine, gencinden kadınına, işçisinden memuruna kadar bu ülkeye değer katan herkesle omuz omuza çalışıyoruz. Hep daha fazlasını yapmak üzere kafa yoruyoruz" dedi.



‘İHRACATIMIZ KENDİ REKORLARINI KIRARAK 225 MİLYAR DOLARI GEÇTİ’



TOKİ'nin vatandaşlara daha kaliteli, daha güvenli ve daha sağlıklı yaşam ortamları sunmak üzere güzel işlere imza attığını belirten Bakan Varank, "TOKİ, 2002’den bu yana 81 ilimizde toplamda 837 bin konut inşa etti. Bugün bu konutlardan 135 tanesini daha sahipleriyle buluşturuyoruz. 2023 yılında inşa edilen konut sayısı 1 milyon 200 bine çıkmış olacak. Çünkü bizim bir hayalimiz var. Bu ülke insanını hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, büyük ve güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bunu da öyle sadece süslü sözlerle ya da hamasetle değil 20 yıldır hep yaptığımız gibi yine icraatlarımızla yapacağız. Türkiye ekonomisi pandemi sürecinde gücünü ve bağışıklılığını en iyi şekilde kanıtladı. Şimdi de etrafındaki savaş koşullarına rağmen yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine bina ettiğimiz yeni ekonomi modelimizle birlikte bu başlıkların hepsinde büyük başarılar elde ediyoruz. Bakınız, küresel sermayenin en ürkek olduğu bir dönemde, 2021 yılında, ülkemize 14 milyar dolar doğrudan yatırım çektik. Bu geleneksel yatırımların yanında, teknoloji tabanlı girişimcilikte de adeta çağ atladık. 2021 yılında 294 girişimimiz 1,6 milyar dolar yeni yatırım almayı başardı. Bir diğer heyecan verici gelişmeyi de ihracat cephesinde yaşıyoruz. Geçen yıl ihracatımız kendi rekorlarını kırarak 225 milyar doları geçti. Bu yılın ilk aylarındaki performansımız da ihracatın artarak devam ettiğini gösteriyor. Artık Türkiye, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar sonrasında, alternatif bir global üretim merkezi olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu makro göstergeler ülkemizin potansiyelini göstermesi açısından oldukça önemli. Buralardaki olumlu gelişmelerden elbette memnunuz. Ama aynı zamanda, enflasyondaki önemli oranda yurtdışı kaynaklı olumsuzlukların da farkındayız. Bunu dizginleyebilmek için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde yoğun çaba sarf ediyoruz. Yakın zamanda bu sorunun da üstesinden geleceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Türkiye şu sıkıntılı 2023 eşiğini atlattıktan sonra inşallah, yeni küresel ekonomi düzeninin parlayan bir yıldızı olacak" diye konuştu.



‘ÜLKEMİZ 20 YILDA EKONOMİK DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ’



Türkiye'nin bir bütün olarak son 20 yılda ekonomik bir devrim gerçekleştirdiğini de anlatan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama elbette elde ettiğimiz başarılar kadar önemli bir husus daha var. O da bu büyüme ve ilerlemeden milletimizin her kesiminin, ülkemizin her şehrinin azami ölçüde faydalanabilmesi. Devamında da ülke ekonomisine her yıl daha fazla katkı sunması. Biz zaten şehirlerimizin her birini ulusal ekonomimizin yapı taşları olarak görüyoruz. Baktığınızda, Osmaniye de ülkemiz ekonomisine katkısını her geçen gün artırıyor. 2004 yılından bu yana düzenli olarak büyüyen Osmaniye, 2020 yılında 19 milyar liranın üzerinde bir milli gelir oluşturdu. Bunun detaylarını incelediğimizde, Osmaniye’deki sanayi performansının muazzam şekilde arttığını görüyoruz. 2004’te sanayinin Osmaniye milli geliri içindeki payı yüzde 16 iken; 2020’de iki kattan fazla artarak yüzde 34’e yükseldi. Tabi bu artış ilimizin ihracatına da yansıyor. Buraya özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. 2002 yılında 1 milyon dolarlık bile ihracat yapamayan Osmaniye, 2021 yılında 418 milyon dolar ihracat yaptı. Gerek Osmaniye gerek Kadirli OSB’lerin genişleme taleplerini gerekse Düziçi, Sumbas ve Toprakkale’ye yeni OSB kurulması taleplerini yakından takip ediyoruz. Ama bu noktada, başta Tarım Bakanlığımız olmak üzere birçok kurumumuzun görüşünü almayı gerektiren bir süreç var. Tüm kurumlarımızın onayını müteakip şehrimize yeni sanayi alanlarını ivedilikle kazandıracağız. Diğer taraftan, sanayi altyapısına yaptığımız yatırımların yanında, işletmelerimize de önemli destekler veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda üretim ve istihdamı artıracak yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceğiz. Çukurova’nın parlayan yıldızı Osmaniye’nin potansiyelini harekete geçirmek üzere üzerimize düşeni her daim yapacağız"



Konuşmaların ardından, Bakan Varank, bazı hak sahiplerine üzerinde evlerin anahtarlarının bulunduğu duvar saati hediye etti, ardından evlerden birini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Varank törenden sonra Düziçi Yeni Organize Sanayi Bölgesi alanında incelemelerde bulundu.