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Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili'yle birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşuyoruz. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcorn'lar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız" dedi.

Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili'yle birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşuyoruz. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcorn'lar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız" dedi.

26 Aralık 2019 Perşembe 13:49
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Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nda (KOSGEB) düzenlenen 'KOSGEB Kobi ve Girişimcilik Ödülleri' törenine katıldı. Bakan Varank, "Ülkemizin başarılı KOBİ ve girişimcilerini ödüllendirerek farkındalığı arttırmanın ve işletmelerimizi teşvik etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bugün 2 kategoride toplam 7 ödül takdim edeceğiz. Finalist olarak aramızda bulunan ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, hepsini kutluyorum" dedi.

'İŞLETMELERİN YÜZDE 99'UNDAN FAZLASI KOBİ NİTELİĞİNDE'

Bakan Varank, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'undan fazlasının KOBİ niteliğinde olduğunu ifade ederek, "Toplam istihdamın yüzde 78'ini ve toplam ihracatın yüzde 55'ini sırtlayan KOBİ'ler, işsizliğin azaltılmasına, nitelikli eleman yetiştirilmesine ve üretim çeşitliliğinin artırılmasına büyük katkı sağlıyor. İşte bu yüzden KOBİ'lerin desteklenmesi, dış piyasalara açılmaları ve küresel rekabette güçlü kalabilmeleri kalkınma hedeflerimize ulaşmak açısından oldukça önemli. Milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladığımız 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizde de KOBİ’lerin kabiliyetlerinin geliştirilmesine öncelik verdik. Büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolda KOBİ'lerin ve yenilikçi girişimcilerin kritik roller üstlenmesini istiyoruz. KOSGEB hali hazırda uyguladığı 13 destek programıyla özel sektöre nefes vermeye devam ediyor. Biz bu programların hem tasarımı hem de uygulama aşamasında KOBİ'lerin kabiliyetlerini daha da geliştirecek kritik adımlar atmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

'REHBER VE DANIŞMANLAR SAHAYA İNECEK'

Bakan Varank, 'KOBİGEL programı' ile hem dijital teknolojileri geliştiren hem de üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri desteklediklerini ifade ederek, "İlk çağrımızda, beklentilerimizin üstünde bir taleple karşılaştık. Aslında bu durum, dijitalleşmeye olan talebi ve farkındalığı göstermesi açısından oldukça anlamlı. Yeni yılla birlikte bu destek programı kapsamında yeni çağrılara çıkacağız. KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğimiz resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu sayede akredite rehber ve teknik danışmanlar sahaya inecek ve KOBİ’lere yardımcı olacak. Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilk etapta 200 KOBİ rehberi ve 2 bin 400 teknik danışman sahada görev yapmaya başlayacak. Ar-Ge ve yatırım bütçesi 10 milyon lirayı aşan projelerin ön başvurularını aldık. Kesin başvuruları 31 Aralık'ta sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

'70 BİN İŞLETMEYE 2,3 MİLYAR LİRA KAYNAK AKTARDIK'

Kadınların iş gücü piyasasında daha fazla yer almasını sağlamak için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Bu sene yaklaşık 14 bin kadın girişimciye 252 milyon lira destek sağladık. 50 bin liralık finansman desteğini; kadınlar, şehit yakınları, gaziler ve gençler için 70 bin liraya çıkardık. Gençlerin girişimciliğe yönelmesi son derece gerekli ve faydalı. Her fırsatta dile getiriyorum, gençlerimiz iş arayan değil, iş veren olmanın peşinden koşmalı. Biz Bakanlık olarak; 'fikrim var ama sermayem yok' diyen tüm gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. KOSGEB aracılığıyla ayrıca ücretsiz ve aracısız olarak girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Bu güne kadar 1,5 milyonun üzerinde vatandaşımız bu eğitimlerden faydalandı. Verdiğimiz eğitimlerle girişimcilerin iş kurma ve kendi iş planlarını hazırlama gibi alanlarda deneyim sahibi olmalarını sağlıyoruz. Bu sene KOSGEB bütçemizin tamamını KOBİ'lerimizin büyümesi için harcadık. 70 bin işletmeye 2,3 milyar lira kaynak aktardık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ HAYIRLI OLSUN'

Türkiye'de üretilen yerli otomobilin yarın Gebze'de Bilişim Vadisi'nde ön gösterimi yapılacağını söyleyen Varank, "Biliyorsunuz yarın ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun hayata geçirdiği Türkiye’nin otomobilinin yarın Gebze’de Bilişim Vadisi'nde ön gösterimi yapılacak. Bu törenle ayrıca ülkemizin teknoloji üssü olacak Bilişim Vadisi’nin resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Otomobili'yle birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşuyoruz. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcorn'lar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız. Ben şimdiden Türkiye’nin otomobilinin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan VarankYerli Otomobil
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