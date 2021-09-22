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Bakan Varank'tan ÖTV zammı açıklaması

22 Eylül 2021 Çarşamba 15:50
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Bakan Varank'tan ÖTV zammı açıklaması

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz tabi ki vergi uygulamalarımızı hem ülkenin ekonomik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, hem de sektörlerin önünü açacak şekilde tasarlıyoruz. Tabi ki KDV olsun, ÖTV olsun ihtiyaçlar hasıl olduğunda" dedi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)  CEO'su Gürcan Karakaş ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yerli otomobil standında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar sonrası Bakan Varank gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Gazetecinin, "Elektrikli araçlara gelen ÖTV zammı stratejik miydi, yerli araçları desteklemek için miydi?" sorusuna ilişkin Varank şunları söyledi: 

"Oradaki hamlenin özellikle ithal lüks otomobiller dönük bir ayağı vardı. Maalesef çok lüks otomobilleri daha uygun fiyatlarla Türkiye’ye getirmeye çalışanlar oldu, ona dönük bir hamleydi. Biz tabi ki vergi uygulamalarımızı hem ülkenin ekonomik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, hem de sektörlerin önünü açacak şekilde tasarlıyoruz. Tabi ki KDV olsun, ÖTV olsun ihtiyaçlar hasıl olduğunda. Biliyorsunuz pandemi döneminde KDV’ye dönük çok ciddi indirimler gerçekleştirdik. Bu manada da Hazine ve Maliye Bakanlığımızda ne sektörün önünü kesmek istiyor, ne de çok fazla ithal ve lüks otomobillerin Türkiye’de satılmasını istiyor. Bu dengeyi tutturacak şekilde önümüzdeki dönemde tabi ki bu uygulamalarını revize etmeyle ilgili çalışmaları var."

DHA

Son Güncelleme: 22.09.2021 15:54
Anahtar Kelimeler:
ÖTV ZammıBakan VarankZamÖTV
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