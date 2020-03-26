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Bakan Varank'tan koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank COVID-19 tedbirlerine yönelik açıklamalarda bulunuyor.

26 Mart 2020 Perşembe 10:43
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Bakan Varank'tan koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalar
Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

"COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılacak ürünlere, ortam koşullarının iyileştirilmesine yönelik ekipmanlara, hastalığın önlenmesinde etkili koruyucu ürünleri geliştiren Ar-Ge projelerine, salgının doğrudan veya dolaylı sonuçlarına etki edebilecek bilişim uygulamalarına hızlıca destek vereceğiz."

"Tübitak MAM, Ege, Acıbadem, Ankara, Selçuk, Bilkent, Boğaziçi, Medipol ve İstanbul Üniversitleri ile İzmir Biyoteknoloji ve Gen Enstitüsü’den bilim insanlarımız, COVİD-19 platformu koordinasyonunda aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor."

"Bu süreçte kamu vicdanını derinden yaralayan fırsatçıların olduğunu da maalesef gördük. Çok açık söylüyorum bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde Bakanlığımızın desteklerinden yararlanamayacaklar."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji BakanıMustafa VarankKoronavirüsCovid19
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