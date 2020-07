Bakan Varank: Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı

KOCAELİ - Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM), BETA Kimya kampüsünde yapılan temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile iş insanları katıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise telekonferans sistemiyle katıldı.



"ORTADOĞU VE DOĞU AVRUPA"NIN EN BÜYÜK YAPIŞTIRICI TESİSİ"



Bakan Varank törende yaptığı konuşmada, "315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu kampüs, 500 vatandaşımıza daha yeni istihdam imkânları oluşturacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bakanlığa geldiğimiz ilk günden itibaren Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi vizyonunu ortaya koyduk. Attığımız her adımda bu vizyonu daha ileriye taşıyacak, yeni politikalar geliştirmenin derdindeyiz. Yerlileşmeyi teşvik eden, firmalarımızı yeniliğe yönlendiren bir yaklaşımı reel sektöre hâkim kılmaya çalışıyoruz. Son iki yıllık dönemde, sanayinin farklı sektörlerinde birçok ilki ekonomiye kazandırdık. Hafta sonu Türkiye’nin Otomobili’nin fabrikasının temellerini attık. Sene başından bu yana, dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz, salgın koşullarına, küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen, çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz. TOGG’la birlikte, sektörde yeniliği ve geleceği bugünden şekillendirme iddiamızı ortaya koyduk. Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemini hayata geçirerek ülkemiz tedarik sanayinin de dönüşmesine katkı sağlayacağız. Avrupa’nın, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli 2022’nin son çeyreğinde ülkemizden yola çıkacak. Son birkaç gündür dış basını belki takip etmişsinizdir. Temel atma gününden çekilen fotoğraflar, günün fotoğrafı olarak servis ediliyor. Bu iş gerçekten bir otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona; ülkemizi akıllı bir geleceğe hazırlama misyonuna sahip" dedi.



‘120 MİLYON DOLARLIK BİR İTHALATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK’



Bakan Varank bugüne kadar ithal edilen ürünlerin ülkemizde üretileceğini belirterek, "Bugüne kadar hep ithal ettiğimiz, poli-üretan reaktif hotmelt yapıştırıcı ürünler ve farklı türevleri, ilk defa ülkemizde üretilmeye başlayacak. Böylece ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat, savunma ve havacılık sanayinin önemli bir girdisi yurt içinden temin edilmiş olacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek. Yurt içi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, elbette ihracat potansiyeli de değerlendirilecek. Bu fabrika seri üretime geçtiğinde ülkemizin en modern üretim tesislerinden birisi olacak. Dijital dönüşüm uygulamalarıyla verimlilik artarken, Ar-Ge merkeziyle yenilikçi işlere kapı aralanacak. Kurulacak uygulama merkeziyle de ürünlerin testleri gerçekleştirilecek. Beta Kimya’nın bugünlere gelmesinde Bakanlığımız destekleri önemli bir rol oynadı. Yatırım, Ar-Ge, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerimiz farklı dönemlerde Beta Kimya’ya katkı sağladı" diye konuştu.



‘ÜLKEMİZ SANAYİSİNDE YENİ BİR ÇAĞIN KAPISI AÇILACAK’



Kimya alanındaki yatırımları bölgesel, öncelikli, stratejik ve proje bazlı teşvikler kapsamında desteklediklerini ifade eden Bakan Varank, "Plastikten kozmetiğe, ilaçtan boyaya, hijyenden tekstile, aslında tüm sektörleri kesen ve sanayinin gelişiminde kilit öneme sahip bir sektörden bahsediyoruz. Sektörde sağladığınız bir ilerleme ya da geliştirdiğiniz bir ürün, diğer sanayi kolları üzerinde doğrudan pozitif etkiler oluşturabiliyor. Ancak maalesef biz bu sektörde dış ticaret açığı veriyoruz. Sadece geçen sene 22 milyar dolarlık açık verdik. Biz de buradan hareketle, sektörün gelişimini destekleyecek politikalara hız kazandırıyoruz. Kimya alanındaki yatırımları bölgesel, öncelikli, stratejik ve proje bazlı teşvikler kapsamında destekliyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz bu bölge, ülkemizin kimya odaklı tek ihtisas organize sanayi bölgesi. Biz ayrıca, sektör özelinde 3 devasa endüstri bölgesi ilan ettik. Ceyhan Petrokimya, SOCAR ve Toros Özel Endüstri Bölgeleri tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ülkemiz sanayisinde yeni bir çağın kapısı açılacak" dedi.



‘İLK ÇAĞRIYA MAKİNE SEKTÖRÜNDE ÇIKTIK’



Kimya sektörünü daha üst basamaklara taşınacağını ifade eden Bakan Varank, şöyle konuştu:



"Katma değeri yüksek 22 proje belirledik, bu projeler için 2.1 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor. Yılın ikinci yarısındaysa, içinde kimya sektörünün de bulunduğu diğer öncelikli alanlarda yeni çağrılara çıkacağız. Bu programın en önemli özelliği, alıcı ve satıcıyı aynı anda destekleyip, ölçek ekonomisine imkân sağlaması. Bunun gibi farklı destek mekanizmalarıyla, ülkemizi kimya sektöründe daha üst basamaklara taşıyacağız. İşte bugün temelini attığımız bu fabrika da, hiç kuşkusuz sektöre yeni ve farklı bir soluk getirecek. Pandeminin belki de tek artısı, dijitalleşmeye ne kadar çabuk uyum sağlayabildiğimizi fark etmemiz oldu. Yeni dönemde akıllı dijital teknolojilerin hayatın her alanına daha yoğun nüfuz etmesine şahit olacağız. Elbette imalat sanayi de bundan bağımsız değil. Dijital teknolojileri en iyi şekilde kullanan firmalar, rakiplerinin önüne geçmeye başlayacak. Biz de buradan hareketle, KOBİ’lerimizin dijital kabiliyetlerini geliştirmek üzere geçen sene KOSGEB aracılığıyla “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” çağrısına çıktık. Programa beklentilerimizin çok üzerinde bir talep geldi. Çağrı kapsamında 258 KOBİ’ye 72 milyon lira dijitalleşme desteği sağladık. KOBİ’lerimiz bu destekle başladıkları projelerine devam ediyor. Pandemiyle birlikte bu vizyoner çağrımız, çok daha anlamlı bir hale geldi. Yeni dönemde de dijitalleşme alanında KOBİ’lerimizi teşvik etmek üzere bir müjde vermek istedik. Bugün KOSGEB KOBİGEL kapsamında “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” desteklerinin yeni çağrısına çıkıyoruz. Burada amacımız hem teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin envanterini genişletmek hem de bu teknolojileri kullanan firmalarımızın sayısını artırmak. Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik gibi alanlarda işletmelerimize 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz."



'PANDEMİYE RAĞMEN ÜLKİMİZDE ÜRETİM DURMADI'



Bakan Varank, pandemiye rağmen Türkiye’de üretimin durmadığını, ekonomik göstergelerde güçlü bir canlanma olduğunu açıklayarak, şunları söyledi:



“Tüm dünyayı derinden etkileyen ve ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarının anlamsızlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Zamanlı ve esnek politika yaklaşımımız sayesinde, bu zorlu süreçte ülkemizin pozitif yönde ayrışmasını mümkün kıldık. Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı. Takip ediyorsunuzdur, ekonomik göstergelerde güçlü bir canlanma var. Zorlu geçen nisan ayının ardından, mayıs-temmuz döneminde piyasalardan güzel haberler geldi. Mayıs ayında sanayi üretimi, Nisan’a göre yüzde 17,4 arttı. Sadece haziran ayında, bin 421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bakınız bu sayı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91’lik bir artışa karşılık geliyor. Yılın ilk yarısında OSB’lerimizde 606 üretim tesisi faaliyete geçti. Gıda, kimya, mobilya ve makine imalatı gibi alanlarda yeni oyuncular reel sektöre girdi. Yatırım cephesinde de gelişmeler çok olumlu. Şunu unutmamamız gerekiyor; Bugünün yatırımı, yarının üretimi, istihdamı ve ihracatı olacak. Yılın ilk yarısında özel sektörün 84 milyar liralık sabit yatırımı için teşvik belgesi verdik. Haziran’da 859 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek teşvik tarihimizdeki aylık belge rekorunu kırdık. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkânları doğacak.”



ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ELEKTRİK TÜKETİMİ



Organize sanayi bölgelerinde salgın öncesi döneme göre elektrik tüketiminin daha fazla olduğunu belirten Bakan Varank, “Temmuz ayına ilişkin çok sevindirici bir gelişmeyi de ilk kez buradan paylaşmak istiyorum. Temmuz’un ilk iki haftasında OSB’lerdeki elektrik tüketimi, Nisan-Haziran dönemini geride bırakmanın yanında Mart’ın aynı dönemini de geçmiş durumda. Yani, salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi daha fazla. Ümit ediyorum ki bu canlanmayı, yılın geri kalanında da görmeye devam edeceğiz” dedi.



BAKAN PEKCAN TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE KATILDI



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise telekonferans sistemiyle temel atma törenine katıldı. Bakan Pekcan, "Türkiye pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek. Yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak için gereken tüm adımları atacağız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından tesisin temeli atıldı. 50 bin metrekare üzerine kurulu tesis, 35 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi yıllık 150 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Yeni tesis 500 kişiye istihdam sağlayacak. Tesisin gelecek yıl eylül ayında üretime başlaması planlanıyor.