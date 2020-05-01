Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Oruç tutmanın sağlığa faydaları
Oruç tutmanın sağlığa faydaları
Ulusal eğitim sistemimiz önemli bir deneyim kazandı
Ulusal eğitim sistemimiz önemli bir...
Transferin gözdesi Erdoğan Yeşilyurt
Transferin gözdesi Erdoğan Yeşilyurt
TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs...
Fatih Aksoy: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
Fatih Aksoy: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Varank: Hemen her yoğun bakım yatağına solunum cihazı tahsis edilebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'nin ulusal seferberlik başlatarak 2 hafta gibi kısa bir sürede kendi kaynaklarıyla solunum cihazı ürettiğini söyledi. Varank, "Bu çaba sayesinde ülkedeki hemen her yoğun bakım yatağına solunum cihazı tahsis edilebilecek" dedi.

01 Mayıs 2020 Cuma 13:00
0 Okunma
Bakan Varank: Hemen her yoğun bakım yatağına solunum cihazı tahsis edilebilecek

ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadelede dijital ekonomi politikalarının daha etkin kullanımının tartışılması amacıyla G20 Dijital Ekonomi Bakanlarının video konferans yöntemiyle olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda, internet erişiminin artırılması, veri güvenliği sağlanması, sağlık sektöründe dijital Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi, tıbbi ekipmanların üretiminde dijital teknolojilerin kullanılması ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel tedarik zincirlerinde dayanıklılığın artırılması konularının ele alındığı bildirildi.

'ŞEFFAF DAVRANMAYAN ÜLKELER HESAP VERMELİ'

Bakan Varank, toplantıdaki konuşmasında, küresel ekonominin büyük buhrandan bu yana en kötü yılı yaşayabileceğini ifade ederken, eşi görülmemiş bu zorlu dönemde küresel işbirliğinin gerekliliğini dile getirdi. Dünyayı normale döndürmek için birlikte çalışmanın önemini vurgulayan Varank, bu krizden çıkabilmek için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunulmasını önerdi. Varank, "Bu dönemde, sorumsuz veya şeffaf davranmayan ülkeler için uluslararası bir hesap verebilirlik mekanizması oluşturmalıyız. Kovid-19 krizi bize, küresel düzenin ancak ülkelerin ortak sorumluluk bilinciyle düşünüp hareket etmeleri suretiyle sürdürülebileceğini hatırlattı" dedi.

'DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK SİSTEMLERİNDEN BİRİSİNE SAHİBİZ'

Salgınla mücadele kapsamında Türkiye’de yürütülen çalışmaları da anlatan Bakan Varank, "Küresel dayanışmanın güçlü bir destekçisi olan Türkiye, 55 ülkeye tıbbi malzeme yardımı ulaştırdı. Dost ülkelere ve müttefiklerimize mümkün olan en iyi şekilde yardım etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bunu başarabilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle mümkün oldu. Son 18 yılda özellikle sağlık ve sanayi sektörlerinde altyapımızı güçlendirmek için kayda değer adımlar attık. Türkiye, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip. Bu sayede kriz ortaya çıktığında erkenden harekete geçebildik" ifadelerini kullandı. 

'2 HAFTADA SOLUNUM CİHAZI ÜRETİLDİ'

Mustafa Varank, salgın sürecinde pek çok ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için medikal ürünlerin ihracatını kısıtladığını, Türkiye’nin ise ulusal seferberlik başlatarak 2 hafta gibi kısa bir sürede kendi kaynaklarıyla solunum cihazı ürettiğini ifade etti. Varank, "Bu çaba sayesinde ülkedeki hemen her yoğun bakım yatağına solunum cihazı tahsis edilebilecek" dedi.

Varank, koronavirüs ile mücadelede dijital teknolojilerin etkili bir şekilde kullanıldığının altını çizerek, "Bir pandemi takip uygulamamız var. Bu uygulamayla bireyler ailelerinin durumunu takip edebiliyor, sosyal hizmetlere erişebiliyor ve detaylı sorularla kendi durumlarını da değerlendirebiliyorlar"  dedi.

Yeni ilaç ve aşıların keşfi için Ar-Ge projelerini koordine etmek amacıyla 'Covid-19 Teknoloji Platformu'nu başlattıkların söyleyen Varank, platformun, 16 projeye ev sahipliği yaptığını bildirdi. Varank, KOBİ'lerin küresel tedarik zincirlerinin istikrarı açısından önemli roller üstlendiğinin farkında olduklarına belirterek, "Biz de Türkiye'de KOBİ'leri dijital teknolojilerden yararlanma konusunda destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankKoronavirüs Salgını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pakdemirli, 'TZOB Danışma Kurulu' toplantısına katıldı
Bakan Pakdemirli, 'TZOB Danışma Kurulu' toplantısına katıldı
“AVM’lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var”
“AVM’lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var”
Dolar 6.97 lirada
Dolar 6.97 lirada
Bakan Albayrak: Başvuru sayısı 451 bine ulaştı
Bakan Albayrak: Başvuru sayısı 451 bine ulaştı
Bakan Albayrak'tan destek mesajı
Bakan Albayrak'tan destek mesajı
“Gıda krizi söz konusu bile olamaz"
“Gıda krizi söz konusu bile olamaz"
Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun
Bakan Albayrak: 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun
“Virüsten en çok etkilenenler en büyük ekonomiler”
“Virüsten en çok etkilenenler en büyük ekonomiler”
Çay hasadında ayda 7 bin 500 TL kazanç var, işçi yok
Çay hasadında ayda 7 bin 500 TL kazanç var, işçi yok

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı