Bakan Varank: Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yükseldi

ERZURUM - 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen açılış töreni ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere uçakla Erzurum'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret eden Bakan Varank, AK Parti İl Binası’nda partililerle buluştu. Bakan Varank, daha sonra 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 'Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erzurum'da son 8 senede özel sektöre 2,5 milyar liralık yatırım teşviki desteğinde bulunduklarını kaydeden Bakan Varank, "Bu sayede 8 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açıldı. 4 bin KOBİ, KOSGEB desteklerinden faydalandı. Şehrimizdeki 3 organize sanayi bölgesi ve 9 sanayi sitesine toplamda 320 milyon liralık düşük faizli uzun vadeli kredi kullandırdık. Birinci OSB'de Elektrik Enerjisi Nakil Hattı Projesini inşallah seneye tamamlıyoruz. Su ve doğalgaz altyapısına da 2,5 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Bu proje sayesinde, bölgedeki sanayicilerimizin elektrik maliyetleri ortalama yüzde 14 azalacak. Tüm üreticilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Erzurum'u daha ileriye taşıyabilmek için bölgesel kalkınma projelerini hızla devreye aldık. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdaremiz, ilimizde 500'ün üzerinde projeyi destekledi. Bu projeler sayesinde; tarım, sanayi, hayvancılık ve turizmde önemli başarılara imza atıldı, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. İşte bugün Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yatırımı tamamlanan projelerin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu program kapsamında 4 farklı proje için toplamda 43 milyon liralık yatırım yaptık" diye konuştu.



Erzurum'un imalat sanayisinde daha fazla yer edinmesi hedefiyle yola çıktıklarına vurgu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şunları söyledi:



"Verdiğimiz destekler sayesinde, Tekstilkent 1'inci etapta 4 fabrikanın inşaatı tamamlandı ve hâlihazırda 650 vatandaşımız iş başı yaptı. Bu fabrikalarda üretilen maske, önlük, tulum ve kaban gibi ürünler Almanya, Polonya, İspanya, İngiltere gibi ülkelere ihraç ediliyor. Yine bu projenin devamı niteliğinde olan ikinci etabı da destekliyoruz. Bu 2'nci etabın tamamlanmasıyla da 4 bin Erzurumlu hemşehrimize istihdam sağlanmış olacak. Tekstilkent yatırımları, sektöre girdi sağlayan KOBİ'lere de dinamizm getirecek. Ayrıca burada oluşan kümelenme; makine-ekipman üreticileri ve lojistik firmalarının Erzurum'a yatırım yapmasını da teşvik edecek. Böylece Erzurum'da istihdam ve rekabet gücü artacak. Sanayinin yanı sıra, şehrimizin turizmini de geliştirecek projeleri destekliyoruz. Erzurum sadece kış turizmiyle anılmasın, 4 mevsim turist çeksin istiyoruz. Erzurum, spor turizmi için çok iyi bir destinasyon. Buradan hareketle Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezini kurduk. Merkez; kamp yapan sporcuların performans ölçümlerini yaparak, potansiyel sakatlıkların önüne geçmeyi hedefliyor. Bu merkezle birlikte, aslında Erzurum'u yüksek irtifa sporcu kampları konusunda stratejik bir alternatif haline getirmiş olduk. Bu merkez, ülkemizde İstanbul ve Antalya'dan sonra üçüncü merkez olma niteliğini taşıyor. İnanıyorum ki; süper lig takımlarımızın yanı sıra, dünyanın dört bir yanından sporcular da zamanla Erzurum'u tercih etmeye başlayacaklar."



ÜLKEMİZİN YAZILIMDAKİ KABİLİYETİNİ GÖRDÜK



"Ülkemizin yazılım sektöründeki kabiliyetlerinin şu an sadece bir kısmını gördük" diyen Bakan Varank, oyun, simülasyon, bulut teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda sessiz ama derinden ilerleyen gencecik şirketlerin olduğunu söyledi. Bakan Varank, şöyle konuştu:



"Bu gençler inovasyona ve girişimciliğe daha yoğun bir biçimde odaklanırlarsa, kendi işlerini çok rahat bir şekilde kurabilirler. Erzurum'da bu manada çok ciddi bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Bu amaçla Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde Kristal Girişimcilik Merkezini kurduk. Bu merkezde; gençlere fiziki imkânların yanında, danışmanlık, eğitim ve mentörlük destekleri de sunuyoruz. Çok kısa bir zaman dilimi olmasına rağmen, bu yerleşkeden daha şimdiden 345 girişimci adayı faydalandı ve 100'ün üzerinde iş fikri değerlendirildi. Hatta yazılım ve görüntü işleme üzerine bir iş fikri de ticarileşti. Ben buradan daha nice yeni fikirlerin çıkacağına, bunların ticarileşeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Şunu samimiyetle söyleyeyim; ülkemizin yazılım sektöründeki kabiliyetlerinin şu an sadece bir kısmını gördük. Oyun, simülasyon, bulut teknolojileri, yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlarda sessiz ama derinden ilerleyen gencecik şirketlerimiz var. Eminim ki Erzurum'da da bu işlere kafa yoran gençler var. İşte açtığımız girişimci merkezi, bu çocukların hayallerine hızla koşmasına imkan verecek."



STAR'I DEVREYE ALDIK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyi hatırlatan Mustafa Varank, "Lisans seviyesindeki öğrencilerimiz için, TÜBİTAK'ın Stajyer Araştırmacı Burs Programını (STAR) devreye aldık. İster birinci sınıf ister son sınıf, hiç fark etmez. Lisans eğitiminin her dönemindeki gençler bu programdan faydalanabilecek. Bölüm şartı da bulunmuyor. Yani; temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal ve beşeri bilimlerde eğitim gören gençler pekâlâ bu programa başvurabilir. Temel şartımız gençlerin TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projede çalışmak için başvurması. Burs programımızdan ilk etapta bin öğrencimiz faydalanacak. Bursiyerlik hakkı kazanan gençlerimize, 6 ay süresince ayda 750 lira destek vereceğiz. Daha da önemlisi gençlerimiz, kendi alanlarında en başından saha tecrübesi edinecekler, teoriyle pratiği birleştirebilecekler. STAR Programı başvuruları 2 Kasım'da başlayacak. Ülkemizde ilk defa bu denli büyük proje tabanlı bir burs programı hayata geçiyor. Erzurumlu gençleri de bu programa bekliyoruz. Bizim zamanımızda maalesef böyle imkânlar yoktu. İstedik ki gençler, bizim karşılaştığımız zorlukları yaşamasınlar. Bakanlık olarak; gençleri yönlendirmeye, onlara yeni fırsatlar sunmaya ve kabiliyetlerini keşfetmelerini sağlamaya devam edeceğiz. TEKNOFEST, Deneyap teknoloji atölyeleri, verdiğimiz burslar ve sunduğumuz staj imkânları bu amaçla attığımız en temel adımlar. Elbette bu adımları daha da çeşitlendireceğiz" diye konuştu.



‘KATMA DEĞER ÜRETİM İNOVASYONDAN GEÇİYOR’



Konuşmasında bugün açıklanan Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının yüzde 1,06'ya yükselmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Varank, "Bunu özel sektörün gerçekleştiriyor olması önemli. Özel sektör, inovasyonun gerçekten farkında. Özellikle organize sanayi bölgemizden bu mesajı vermek istiyorum. Buradaki üreticilerimiz de katma değeri dikkate alarak faaliyetler yürütmelidir. Katma değer üretimine giden yolun inovasyondan geçtiğinin şuurunda olmaları lazım. Biz bu ramları gördüğümüzde hedeflerimize bireber uygun faaliyetlerimizi yürüttüğümüzü görebiliyoruz’’ dedi.



‘DÜNYA SAĞIR VE DİLSİZ’



Açılış törenindeki konuşmasında Azerbaycan'a destek mesajı veren Bakan Varank, şunları söyledi:



"Biz bir asır önce istiklalimizi Erzurum'da büyük mücadeleler vererek kazandık. İşgalin, talanın, zulmün ne demek olduğunu benim Dadaş kardeşlerim çok iyi bilir. İşte hemen yanı başımızda, Azeri kardeşlerimiz de büyük bir mücadelenin içindeler. Maalesef dünya, 30 yıllık bu işgale, orada hayatını kaybeden sivil ve masum Azerbaycanlı kardeşlerimize karşı sağır ve dilsiz. İşte birkaç gün önce televizyonlarda canlı izledik. Gence şehrinde çocuk yaşlı demeden sivilleri acımasızca hedef aldılar. Bir asır önce Erzurum'da Hınçak-Taşnak çeteleri ne yapıyorsa maalesef aynı sahnelere 21. yüzyılda Azerbaycan'da şahit oluyoruz. Ama biz buradan, Erzurum'dan, dadaşlarla birlikte bir kez daha ifade ediyoruz. Tüm dünya arkasını dönse de Türkiye Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecek. Azerbaycanlı kardeşlerimize hangi desteği nasıl vermemiz gerekiyorsa, eksiksiz ve istisnasız desteği vereceğiz. Biz tek millet, iki devletiz. Tüm dünya bunu öğrenecek."



Kurdele kesimi sonrası Bakan Varank, tekstil fabrikasını gezdi. Burada işçilerle sohbet eden Bakan Varank, 2'nci organize sanayi bölgesinde yapılacak tekstil yatırımlarını destekleyeceklerini belirtti.