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Bakan Turhan: Sivas- Ankara YHT hattının açılış tarihini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşallah planladığımız şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna açıkladığı gibi önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan önce hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Turhan: Sivas- Ankara YHT hattının açılış tarihini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşallah planladığımız şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna açıkladığı gibi önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan önce hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 17:54
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Bakan Turhan: Sivas- Ankara YHT hattının açılış tarihini açıkladı

SİVAS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşallah planladığımız şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna açıkladığı gibi önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan önce hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, özel uçakla Sivas'a geldi. İl protokolü tarafından havaalanında karşılanan Bakan Turhan ilk olarak Sivas- Ankara arasında devam eden YHT çalışmasının sürdüğü Köklüce şantiyesini ziyaret etti. Bakan Turhan burada projede müteahhit firma yetkilileri, teknik ekip ve il yöneticileri ile birlikte yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirerek son durum hakkında bilgi aldı. Bakan Turhan'a Sivas Valisi Salih Ayhan ile AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk eşlik etti.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"Projede çalışan müteahhitlerimizle, teknik ekibimizle, görevdeki valimizle beraber çalışmalar hakkında bilgi aldık, değerlendirmeler yaptık. Ankara-Sivas YHT hattı inşallah planladığımız şekilde devam ediyor. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da kamuoyuna açıkladığı gibi önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan önce hizmete almayı planlıyoruz. Çalışmalarımızda bir sorun, sıkıntı şu anda görünmüyor. Hedefimiz Ankara'yı Sivas'a yüksek hızlı tren ile bağlamak. Tabi hükümetimizin özellikle YHT ve hızlı tren çalışmalarına özel önem veriyoruz. Bu çalışmalarımız sadece Ankara-Sivas değil, Ankara-İzmir hattında, Bursa-Osmaneli hattında, Mersin-Gaziantep hattında, Karaman- Yenice hattında çalışmalarımız devam ediyor. Bu kesimlerdeki çalışmalara ilave olarak yine proje çalışmaları devam eden hatlarımız da var. Sivas-Malatya-Elazığ hattı, Antep-Urfa-Diyarbakır hattı, Eskişehir-Afyon-Antalya hattındaki proje çalışmalarımız da devam etmekte. İlave olarak Samsun-Kırıkkale, Kırıkkale-Aksaray-Konya, Konya-Antalya hattındaki proje çalışmalarımızı da yürütmekteyiz. Bunları da önümüzdeki dönemde proje çalışmaları tamamlandıktan sonra bu hatlarımızı, bu şehirlerimizi de hızlı tren ile inşallah buluşturmuş, hızlı tren hizmetlerini getirmiş olacağız."

Bakan Turhan, geçen ay temeli atılan İstanbul Halkalı- Kapıkule hattıyla ilgili olarak da, "İstanbul Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattında da, Çerkezköy- Kapıkule arasında çalışmalara başladık. Halkalı-Çerkezköy arasını ve Adapazarı- Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen, Çerkezköy'e bağlanacak olan hattın da önümüzdeki günlerde projeleri tamamlanmış, ihaleye çıkaracağımız hatlar olarak söyleyebiliriz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cahit TurhanUlaştırma BakanıYHTSivasAnkara
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