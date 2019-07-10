Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98585
ALTIN
258.367
DOLAR
5.7100
STERLİN
7.1302
EURO
6.4202
Muhteşem konser
Muhteşem konser
Edirne’yi lavanta kokusu sardı
Edirne’yi lavanta kokusu sardı
Hakkı Tarık Us’un “50 Yıl” kitabı BİK tarafından tıpkıbasım olarak yeniden basıldı
Hakkı Tarık Us’un “50 Yıl”...
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı olur
İsmail Kartal: Muriç Fenerbahçe'de başarılı...
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata tutunuyor
Engelli çocuklar ürettikleri ürünlerle hayata...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk: Kimsenin sendikasından dolayı işten çıkarmaya hakkı yok

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Seçim meydanlarında sözde 'hak, hukuk, adalet' söylemleriyle, ikircikli politikalarıyla oy istediler. Noterden taahhütname verdiler, yine de sözlerinde durmadılar. Hiç kimsenin siyasi görüşünden, sendikasından dolayı bu milleti ayrıştırmaya, mobbing uygulamaya, işten çıkarmaya hakkı yok" dedi.

Bakan Selçuk: Kimsenin sendikasından dolayı işten çıkarmaya hakkı yok

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Seçim meydanlarında sözde 'hak, hukuk, adalet' söylemleriyle, ikircikli politikalarıyla oy istediler. Noterden taahhütname verdiler, yine de sözlerinde durmadılar. Hiç kimsenin siyasi görüşünden, sendikasından dolayı bu milleti ayrıştırmaya, mobbing uygulamaya, işten çıkarmaya hakkı yok" dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:58
2 Okunma
Bakan Selçuk: Kimsenin sendikasından dolayı işten çıkarmaya hakkı yok

ANKARA - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da HAK-İŞ Konfederasyonu 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde sendikaların daha demokratik bir zeminde çalışma yapmaları için, temel hukuki düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Sendikacılıkta darbe dönemlerinden kalma izleri sildiklerini belirten Bakan Selçuk, sendikaya üyelikte e-Devlet Sistemi'ne geçerek, sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım attıklarını kaydetti. 2013'te yüzde 9 olan işçilerin sendikalaşma oranının, bugün yüzde 14'e yükseldiğini ifade eden Bakan Selçuk, bu sayede örgütlenmenin ve özgürlüklerin önünü açtıklarını söyledi.

'BU KONUDA GEREKEN ADIMLARI ATTIK'

Bakan Selçuk, 31 Mart yerel seçimleri sonrası bazı belediyelerin el değiştirmesiyle birlikte işçinin çalışma hakkını elinden alan bir tutumla karşı karşıya kalındığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Seçim meydanlarında sözde 'hak, hukuk, adalet' söylemleriyle, ikircikli politikalarıyla oy istediler. Noterden taahhütname verdiler, yine de sözlerinde durmadılar. Hiç kimsenin siyasi görüşünden, sendikasından dolayı bu milleti ayrıştırmaya, mobbing uygulamaya, işten çıkarmaya hakkı yok. Buradan özellikle belirtmeliyim ki; anayasamız, kanunlarımız, bakanlığımın bu konudaki denetim ve yaptırım mekanizmaları her zaman yanınızdadır. Bu konuda gereken adımları attık, gerekirse atmaya da devam edeceğiz. Sizler de sendikalarınızı değiştirme konusunda yapılan baskılara karşı boyun eğmeyin, yılmayın, korkmayın. Nasıl ki; 28 Şubat zulmünde, 27 Mayıs muhtırasında, 17-25 Aralık olaylarında, 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik içinde hareket ettiysek, şimdi de öyle dik duruşumuzu göstereceğiz."

'HİZMET ETMEK İÇİN KESİNTİSİZ 4 YILIMIZ VAR'

Türkiye'nin son 17 yılda 3,5 kat büyüdüğüne kaydeden Bakan Selçuk, Türkiye'nin 9 milyona yakın istihdam sağlamış bir ekonomiye sahip olduğunu kaydetti. 2019 yılında 'İstihdam Seferberliği'ni sürdüreceklerini belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi: "İnşallah enflasyon ve kurda yaşanan düşüşün kısa vadede üretim ve istihdama pozitif yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 17 yıldır tesis ettiğimiz siyasi ve ekonomik istikrar, ülkemizi güvenli bir liman kılmaya devam ediyor. Hep birlikte üreten, çalışan bir Türkiye hayalini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Seçim süreçlerini geride bıraktık. Önümüzde hizmet etmek için kesintisiz 4 yılımız var. Bu sürede ekonomiye, istihdama, çalışma hayatının iyileştirilmesine ve sosyal politikalara odaklanacağız. Kadın istihdamını, aile, iş yaşam uyumunu desteklemeyi sürdüreceğiz. Toplumun refah seviyesini yükseltmek için çalışacağız."

'ÜYELERİMİZİN BASKIYLA İSTİFA ETTİRİLDİĞİNİN FARKINDAYIZ'

HAK-İŞ Başkanı Mahmur Arslan ise, CHP ve HDP'li bazı belediyelerin baskısı nedeniyle istifa ettirilen üye sayısının 17 bin 500'ü geçtiğini belirterek, "Üyelerimizin baskıyla, tehditle, korkutmayla, sürgünlerle sendikamızdan istifa ettirildiğinin farkındayız. Bu zulme, haksızlığa susarsam vebal altındayım. Susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Bunlara teslim olmayacağız. Asla HAK-İŞ'in tüzel kişiliğine, üyelerine böyle bir baskı yapamazsınız. Sendikal baskılar hala devam ediyor. Bütün CHP'li, HDP'li belediyeleri kastetmiyorum. Taraf olmayınız, bırakınız işçiler kendi kararlarını versinler" diye konuştu.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukSendika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı
TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı
Karacabey'de soğan üreticisi memnun
Karacabey'de soğan üreticisi memnun
Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor
Kayısıda 391 bin 792 ton rekolte bekleniyor
Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı
Kırmızı örümcekle erken mücadale incir üreticilerini rahatlattı
SÜSBİR’de hedef, yeni pazarlara açılmak!
SÜSBİR’de hedef, yeni pazarlara açılmak!
Karbon vergisine şartlı destek
Karbon vergisine şartlı destek
Son 20 yılın kurak mayısında rekolte yarıya indi
Son 20 yılın kurak mayısında rekolte yarıya indi
THY'nin 'Maçka' uçağı ilk seferini Trabzon'a yaptı
THY'nin 'Maçka' uçağı ilk seferini Trabzon'a yaptı
Barut: Adana'da karpuz tarlada kaldı
Barut: Adana'da karpuz tarlada kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans