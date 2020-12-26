Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1426
ALTIN
456.485
DOLAR
7.5595
STERLİN
10.0892
EURO
9.2192
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci Alım İlanı
2020-2021 Bahar Yarıyılı Öğrenci...
20 personel alınacak
20 personel alınacak
Teknik Eleman Alınacak
Teknik Eleman Alınacak
100 Adet S plaka serisi kiraya verilecek
100 Adet S plaka...
242 öğretim üyesi alınacak
242 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Selçuk: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısı pazartesi yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü yapılacağını bildirdi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 16:38
6 Okunma
Bakan Selçuk: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısı pazartesi yapacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıya Bakan Selçuk başkanlık edecek. 

Bakan Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30’da yapılacağını bildirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yaparken, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, üçüncü toplantısını da 22 Aralık'ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukBakanAsgari ücretKomisyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pandemide en çok 'alışveriş' içeriği üreten YouTuber'lar kazandı
Pandemide en çok 'alışveriş' içeriği üreten YouTuber'lar kazandı
Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması
Bakan Pakdemirli: Ilısu Barajı tam kapasite enerji üretimine başladı
Bakan Pakdemirli: Ilısu Barajı tam kapasite enerji üretimine başladı
Kasım ayında kredi kartı başvuruları yüzde 321 arttı
Kasım ayında kredi kartı başvuruları yüzde 321 arttı
4'üncü Sanal İstihdam Fuarı bugün itibarıyla başladı
4'üncü Sanal İstihdam Fuarı bugün itibarıyla başladı
İSO/Bahçıvan: Birçok sektör hammadde temininde güçlük yaşıyor
İSO/Bahçıvan: Birçok sektör hammadde temininde güçlük yaşıyor
Kesme çiçek ihracatında geçen yılki rakamlara ulaşıldı
Kesme çiçek ihracatında geçen yılki rakamlara ulaşıldı
Büyük bir hayalin gerçek olduğunun kanıtı
Büyük bir hayalin gerçek olduğunun kanıtı
Çin'e giden ikinci ihracat treni Kars'a ulaştı
Çin'e giden ikinci ihracat treni Kars'a ulaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma