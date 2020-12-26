Bakan Selçuk: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son toplantısı pazartesi yapacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Toplantıya Bakan Selçuk başkanlık edecek.

Bakan Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30’da yapılacağını bildirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yaparken, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, üçüncü toplantısını da 22 Aralık'ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirdi.