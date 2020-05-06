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Bakan Selçuk: 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Covid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:43
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Bakan Selçuk: 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

ANKARA - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, "Covid-19, kanser ve parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumu'muzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 8 bin 594’e ulaştı" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurgulayan Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser ve 7 parkinson ilacı ile COVID-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan 'oseltamivir' etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukCovid19Geri ödeme Listesi
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