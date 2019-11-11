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Bakan Pekcan: Türk Eximbank döviz kredilerinde indirime gitti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti. Yeni düzenleme ile Kısa Vadeli Döviz Kredilerinde 60-75 baz puan, ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz puan aralığında faiz indirimi yapıldı" dedi.

Bakan Pekcan: Türk Eximbank döviz kredilerinde indirime gitti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti. Yeni düzenleme ile Kısa Vadeli Döviz Kredilerinde 60-75 baz puan, ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz puan aralığında faiz indirimi yapıldı" dedi.

11 Kasım 2019 Pazartesi 17:41
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Bakan Pekcan: Türk Eximbank döviz kredilerinde indirime gitti

ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamasında, Türk Eximbank'ın uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçının en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirtti. Türk Eximbank'ın ihracatçıların işletme sermayesi ve yatırımlarına yönelik finansal ihtiyaçlarını uygun vade ve faiz imkanları ile karşılamaya çalıştığına işaret eden Pekcan, Türk Eximbank'ın uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği borçlanmalar çerçevesinde ihracatçıların döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yaptığını kaydetti. Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti. Yeni düzenleme ile Kısa Vadeli Döviz Kredilerinde 60-75 baz puan, ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz puan aralığında faiz indirimi yapıldı. Örneğin 540 gün 3 taksitli KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisinde oranlar libor/euribor+3'ten, libor/euribor+2.40'a düşürüldü.  Bankamız Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) ve İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) garantisi altında sağlanan fonlar ile ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50 - 90 baz puan aralığında faizlerde indirime gitti. Bu kapsamda MIGA ve ICIEC fonundan sağlanacak ihracata yönelik işletme sermayesi kredisi ve ihracata yönelik yatırım döviz kredilerinde 3 yıl (6 taksit) ve azami 1 yıla kadar geri ödemesiz 3 yıl vade seçenekleri faiz oranları mevcut EURIBOR+4,00 seviyesinden, EURIBOR+3,50'ye, 4 yıl (8 taksit) ve 5 yıl (10 taksit) vade seçenekleri (azami 1 yıla kadar geri ödemesiz opsiyonları dahil) faiz oranları EURIBOR+4,50 seviyesinden sırasıyla EURIBOR+3,60 ve EURIBOR+3,75'e indirildi" dedi.

Bakan Pekcan, Türk Eximbank 2 Ekim tarihinde KOBİ'lere ve yüksek teknoloji ürün ihracatçılara kullandırdığı TL kredi faizlerini tek haneli rakamlara indirerek önce yüzde 9.61'e, daha sonra 1 Kasım itibarıyla da yüzde 8,79'a düşürdüğünü hatırlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk EximbankTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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