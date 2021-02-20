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Bakan Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin başladığını duyurdu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 13:32
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Bakan Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladık

ANKARA, (DHA)

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

DHA

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