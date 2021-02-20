Bakan Pekcan: Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladık

ANKARA, (DHA)

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.