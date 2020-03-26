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Bakan Pekcan: Solunum cihazı ihracatı ön izne bağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini teminen yeni tebliğ düzenlemesi yaparak, ihracatı ön izne bağladıklarını belirtti.

26 Mart 2020 Perşembe 10:19
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Bakan Pekcan: Solunum cihazı ihracatı ön izne bağlandı

Bakan Pekcan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında, bakanlık olarak sağlık hizmet sunucularının ihtiyacı olan solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini teminen yeni bir tebliğ düzenlemesi yaptıklarını duyurdu. Pekcan, "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması şartı getirdik. Sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamanın ortaya çıkmaması ve mevcut kapasitenin etkin kullanılmasını teminen söz konusu tıbbi cihazların üretiminin ihtiyacı karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini amaçlayan düzenleme, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılacak söz konusu ürünlerin ihracatını kapsayacak" dedi. 

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tüm kurumlar ile eş güdüm ve koordinasyon içinde gereken her türlü tedbirin alındığını belirterek, "Vatandaşlarımızın da koronavirüse karşı dikkatli olmaları  ve  sosyal mesafeyi korumaları noktasında  hassasiyet göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatırım" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 26.03.2020 11:33
Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanıRuhsar PekcanSolunum CihazıCovid19Koronavirüs
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