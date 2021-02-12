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Bakan Pekcan: Serbest bölgelere 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüm serbest bölgelerde, yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır" dedi.

12 Şubat 2021 Cuma 14:55
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Bakan Pekcan: Serbest bölgelere 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapıldı

ANKARA - Bakan Pekcan, 'İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Bakan Pekcan, ilk serbest bölgenin 1985 yılında kurulduğunu ve 18 adet serbest bölge bulunduğunu söyledi. Serbest bölgelerde 500’e yakını yabancı sermayeli olmak üzere, bin 900 firmanın faaliyet gösterdiğini hatırlatan Bakan Pekcan, "80 bin civarında istihdam sağlanmaktadır. Serbest Bölgelerimizde 2020 yılında 22 milyar dolar tutarında bir ticaret hacmi sağlanırken; ihracat oranı da yüzde 62 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tüm serbest bölgelerde, yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır" dedi. 

'10 YIL SÜREYLE FAİZ VE KAY PAYI DESTEĞİ VERİYORUZ'

Bakan Pekcan, Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgesi Modeliyle, Ar-Ge yoğun, yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı mal ve hizmet sektörlerinde, uzmanlaşma temelinde serbest bölgeler kurulabilmesini amaçladıklarını belirtti. Bakan Pekcan, şöyle konuştu:

"İhtisas serbest bölgelerinde; sektörel bazda oluşacak ve firmaların bölgelere yatırım kararlarını etkileyecek temel ihtiyaçların desteklenmesi amacıyla kira, nitelikli istihdam, faiz ve kâr payı unsurlarına yönelik ilave destek mekanizmaları sağlanmıştır. Halihazırda sunulan mevcut serbest bölge desteklerine ilave olarak; firmaların istihdam ettikleri 10 nitelikli personelin her birinin yıllık 15 bin dolarına kadar olan brüt ücretlerinin yarısı ile ihtisas serbest bölgelerinde kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin 75 bin dolarına kadar olan kira harcamalarının yarısını 5 yıl süresince destekleyeceğiz. Yatırımcı firmalar ile birlikte; bölgelerin kurucusu ve işleticilerine yönelik destekler de sağlıyoruz. İhtisas serbest bölgesinin oluşturulmasında ciddi yatırım taahhüdü altına giren bölge kurucu ve işleticilerinin, taahhütlerini eksiksiz ve amaca uygun bir şekilde gerçekleştirmeleri kaydıyla; 10 yıl süreyle, sabit yatırım taahhütlerinin yarısına kadar kullanacağı krediler için faiz veya kâr payı desteği veriyoruz. Sağladığımız bu destekleri, önümüzdeki dönemlerde sektörel beklentiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda daha da özelleştirerek çeşitlendirebileceğimizi öngörüyoruz."

'YAZILIM SEKTÖRÜNDE 3 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPILDI'

Bakan Pekcan, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nin, 2020 yılı içinde fiili kuruluşunu hızla tamamladığını ve yazılım ve bilişim sektörlerinden 30 firmanın bölgede faaliyetlerine başladığını kaydederek, "Çok kısa bir süre içerisinde, bu kadar firmanın İhtisas Serbest Bölgesine rağbet göstererek faaliyetlerine başlamış olması; İhtisas Serbest Bölge modelinin ne kadar doğru ve yerinde bir model olduğunu teyit eden, memnuniyet verici bir gelişmedir. Türkiye olarak yazılım ve yazılım hizmetlerinde 3 milyar doları aşkın bir ihracat rakamını yakalamış bulunmaktayız. Yazılım ve bilişim alanında ihtisaslaşan İstanbul İhtisas Serbest Bölge sayesinde bu rakamın önümüzdeki dönemlerde hızla çok daha yüksek noktalara çıkacağını ümit ediyorum" ifadesini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanYatırımSerbet Bölge
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