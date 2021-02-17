Bakan Pekcan: İstenmeyen iletilere 32.2 milyon ret işlemi yapıldı

ANKARA - Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocakta hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme girerek onaylarını kontrol etti. 32.2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti. Bundan sonra da vatandaşlarımız ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet kapısından veya 'www.iys.org.tr' adresinden arzu ettikleri anda değiştirebilirler" ifadelerini kullandı.