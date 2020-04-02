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Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüm dünyayı, hem insan hayatı hem de sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19, mart ayı ihracatımızda beklenen düşüşün ana nedeni olmuştur. İnanıyoruz ki bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağız" dedi.

02 Nisan 2020 Perşembe 13:52
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Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması

ANKARA - Bakan Pekcan, Twitter hesabından Mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Pekcan, "Tüm dünyayı, hem insan hayatı hem de sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle, başta komşu ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemlerindeki araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılması, Avrupa Birliği ülkelerinde görülen talep daralmaları ve sipariş iptalleri, mart ayı ihracatımızda beklenen düşüşün ana nedeni olmuştur" dedi.

'EN AZ HASARLA ATLATACAĞIZ'

Bakanlık olarak bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için ihracatçılara yönelik her türlü tedbiri aldıklarını kaydeden Bakan Pekcan, "Dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla ‘üretime ve ihracata devam’ diyoruz. İnanıyoruz ki bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, sağlık, gümrük personelimiz, bakanlığımızın tüm birimleri ile koordinasyon içerisinde üreticilerimiz, esnafımız, tacirlerimiz, sanayicimiz ve ihracatçılarımız ile birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağız" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN YETKİLENDİRECEĞİ FİRMALAR MUAF OLACAK'

Bakan Pekcan ayrıca, bugün Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği ile Kovid19'un tespiti için kullanılan tıbbi tanı kitleri ithalatının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun hazırlayacağı uygunluk yazısı ile gerçekleştirileceği belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendireceği firmalar ise bu uygulamadan muaf olacaktır. Böylece, Kovid 19’un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek ve vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanMart AyıIhracatKoronavirüs
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