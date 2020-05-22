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Bakan Pekcan'dan flaş açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda Türkiye'den Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin kaldırıldığını duyurdu.

22 Mayıs 2020 Cuma 08:52
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Bakan Pekcan'dan flaş açıklama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın iş birliğinde, Ticaret Müşavirliğimizin de katkılarıyla yürütülen yoğun girişimler neticesinde, ülkemizden Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engeller kalkmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi tarafından yapılan açıklama ile ülkemizden Çin'e süt ve süt ürünleri ihraç edebilecek firma listeleri duyurulmuştur. Bu kapsamda sektörümüzün önde gelen 54 firması Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı gerçekleştirebilecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan ayrıca, yaklaşık 6 milyar dolar ile dünyanın en önemli süt ürünleri ithalatçılarından olan Çin pazarının Türk ihracatçılarına açılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanıRuhsar PekcanÇinSütIhracat
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