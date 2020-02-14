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Bakan Pekcan: 2019'da hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık" dedi.

14 Şubat 2020 Cuma 15:04
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Bakan Pekcan: 2019'da hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

ANKARA - Bakan Pekcan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, hizmet ihracatında elde ettikleri başarıyı sürdürdüklerini bildirdi. Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek, Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Ayrıca, hizmetler dengesi 31,5 milyar dolar fazla vererek, cari işlemler dengesine de olumlu yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört bir yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde, bu alanda daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır. Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdiğimiz destekler ve bu alanda yürüttüğümüz çalışmalar; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da en etkili şekilde devam edecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanCumhuriyet
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